La representante del Zulia Mariangel Villasmil es la nueva Miss Venezuela 2020

View this post on Instagram

Hoy, @mariangeelva #MissZulia 👑 y nuestra nueva Miss Venezuela, en su desfile de gala 👗 lució un hermoso diseño lleno de glamour y mucho brillo✨ creado por @douglastapiaoficial ⚜️ quien fue el encargado de resaltar toda su elegancia en esta noche del #MissVenezuela2020 👸🏻 Una impactante columna de malla recamada con cristales, donde su silueta, es destacada con un escote de manera prolongada que emerge de un apasionado cuello imperial al estilo de la reina inglesa Maria Stuarda. ¿Cuántos ❤️ para esta creación? Si este fue uno de tus trajes favoritos 🤩 de la noche más linda del año 👏🏻 coméntalo aquí 👇🏻