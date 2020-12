«Mi cabello real»: Kylie Jenner se mostró sin peluca y recibió elogios

La modelo cautivó a los fanáticos con su apariencia de cabello natural en su reciente publicación

La magnate del maquillaje, Kylie Jenner, también famosa por usar pelucas y extensiones en una variedad de tonos, recurrió a su historia de Instagram para hacer alarde de sus mechones ‘reales’ que están teñidos de rojo.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ lucía más confiada y hermosa con su cabello original, admitiendo que debería dejar su cabello así con más frecuencia.

Lea también: «Abuelito dime tú»: Omar Acedo confirma que Daniela Cabello está embarazada

Kylie, de 23 años, aparentemente iba a darle a su cabello natural “más amor” cuando subtituló la publicación: “Mi cabello real es lindo, tengo que darle más amor”.

El cabello natural de la estrella llega después de que reveló que ‘hace más cosas’ en su propio canal de YouTube, donde puede hipnotizar a los fanáticos con su yo auténtico.

Kylie, que comparte a su hija Stormi de dos años con el rapero Travis Scott, admitió en 2017 que “siente una presión constante” para mantener su imagen, adoptando una “personalidad diferente ” para el mundo.