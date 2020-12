Manny Manuel confiesa su orientación sexual y acaba con años de presión

La confesión de Manny Manuel fue celebrada por el activista de los derechos humanos y líder de la comunidad LGBTTIQ+ en Puerto Rico Pedro Julio Serrano

El artista puertorriqueño Manny Manuel, que en los últimos tiempos ha sido noticia por su deterioro físico y polémicas, dijo que la orientación sexual que ahora revela le provocó una presión insoportable a lo largo de años, desde la escuela y hasta en su propio equipo musical que ya se ha quitado de encima.

“Estoy en paz, tranquilo, sin ningún cargo de conciencia”, señala Manny Manuel en una entrevista que publica este viernes el diario Primera Hora, en la que reconoce que durante décadas no se atrevió a hablar de nada relacionado con su orientación sexual, tanto por la presión que hubiera supuesto sobre su figura pública de cantante como por todo lo que le rodeaba, empezando por su padre.

La confesión de Manny Manuel fue celebrada por el activista de los derechos humanos y líder de la comunidad LGBTTIQ+ en Puerto Rico Pedro Julio Serrano.

“Me siento sumamente orgulloso de que Manny Manuel anuncie que es uno de los nuestros. Que una persona tan querida anuncie que es parte de nuestras comunidades LGBTTIQ+ le da esperanzas a miles de niños y jóvenes que están luchando para aceptar su orientación sexual o su identidad de género”, señaló Serrano en un comunicado.

“Con su anuncio, viene una nueva responsabilidad. Por ser una figura tan querida y reconocida, le invito a que colabore -como lo han hecho Ricky Martin, Kany García y Choco Orta- en la lucha por todas las personas LGBTTIQ+”, subrayó.

Manny Manuel insiste en la entrevista en la agonía que supuso durante años no reconocer cuál era su orientación sexual, lo que se prolongó durante la escuela, pero también en su carrera musical, cuando, de alguna manera, confiesa, se sentía rechazado por los miembros de su equipo, que le veían, sin embargo, rodeado de mujeres todo el rato.

En la escuela sentía que había algo que no gustaba

“En la escuela, en el ‘high school’, sentía que había algo en mí que a la gente no le gustaba”, aseguró el artista, quien dijo sentir ese rechazo por su amaneramiento.

Manny Manuel aseguró además llevar años “preso, encadenado y castigado” por la opinión pública’.

“Estaba claro que mucha gente lo podía ver -cuál era su orientación sexual-, porque como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta”, subrayó el artista.

El cantante relata cómo a los 16 años, castigado por una presión insoportable, se fue a las rodillas de su madre ‘porque no aguantaba la presión de papi’.

“Tú eres mi hijo, no me importa”, relata que le dijo su madre, tras resaltar que le tocó vivir una situación provocada -su orientación sexual- sobre algo, reconoció, “que yo no escogí”.

‘Se suelta una cadena muy pesada. Tenía que ser ahora, porque ahora tengo el conocimiento’, señaló sobre la confesión, tantos años después de su orientación sexual.

Vivía encadenado

“Vivía encadenado, con un tape en la boca, porque en cierta manera el -su padre- me hizo entender -porque fue la primera persona de quien vi ese rechazo- que yo estaba mal, entonces cuando salía a la calle con el sentimiento de que estaba haciendo algo mal, era horrible”, sostuvo.

El cantante asiste ahora tres días semana a terapias y se cuida físicamente con ejercicio físico.

El artista acudió por vez primera vez un centro de rehabilitación para atender sus problemas de alcoholismo y drogas a los 25 años, lo que superó, aunque después tuvo recaídas.

Manny Manuel fue noticia por última vez el pasado mes de noviembre después de ser encontrado en “mal estado” en el interior de un vehículo, en una calle de la capital de la isla.

Los últimos problemas de Manny Manuel arrancaron el 24 de febrero de 2019 en España, cuando actuaba durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y fue expulsado del escenario debido al estado físico que presentaba.

Tras el suceso en España, el artista se mantuvo un tiempo allí reflexionando y analizando algunos cambios en su vida.

Manny Manuel, al confesar su orientación sexual, sigue la estela de otros artistas puertorriqueños como Ricky Martin, que recientemente aseguró que ha sido una persona “muy feliz’ desde que admitió en marzo de 2010 que es homosexual.