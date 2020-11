Lucifer: Netflix revela una escena inédita del regreso de la temporada 5

Todavía no hay fecha para los ochos capítulos restantes de la quinta temporada

La serie Lucífer está próxima a estrenar su mitad de la quinta temporada y para ello, Netflix ha estado promocionando la serie por todos lados incluso Twitter, donde recientemente publicó un video de una de sus protagonistas, la detective Chloe Decker, el cual incluye material inédito de la nueva entrega.

thankful for chloe decker today and every day, so we made a fancam to show how much we stan pic.twitter.com/RIs7rgGzYc

— Lucifer (@LuciferNetflix) November 26, 2020