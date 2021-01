Lady Gaga, Jennifer López y Garth Brooks brillaron en la investidura de Joe Biden (+video)

Poderosas y valientes, así se han presentado Lady Gaga, con un voluminoso diseño de Schiaparelli Haute Couture adornado con una fabulosa paloma dorada, símbolo de la paz, y Jennifer Lopez -con un conjunto níveo de Chanel compuesto de pantalones, camisa y abrigo largo-, ambas deslumbrantes.

Una emocionada Lady Gaga ha interpretado una versión dramática del himno nacional de Estados Unidos vestida con una enorme falda fúcsia y una blusa negra adornada con el ave símbolo de la paz. Radiante de placer, Gaga se ha girado en un momento para hacer un gesto hacia la bandera de los Estados Unidos que ondeaba en lo alto del Capitolio, la sede del Congreso que hace solo dos semanas fue el escenario de un ataque de los partidarios del presidente saliente Donald Trump que buscaban revertir la elección de Biden.

Jennifer López, por su parte, ha sorprendido en Washington tanto por su mensaje en español como por su impecable estilismo.

Ha sido una ceremonia que tenía como objetivo promover la unidad después de una elección divisiva.

Antes de su actuación, Gaga ha dicho en Twitter que estaba orando por un día de paz. “Mi intención es reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y sentir pasión por un futuro en el que trabajemos juntos con amor”.

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning.

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021