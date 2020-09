Lady Gaga estrena impactante video autobiográfico del tema «911»

Lady Gaga está de regreso con un nuevo video musical y es el de su nuevo sencillo “911”

El clip comienza con Gaga, vestida con ropa religiosa, aparentemente varada en un desierto antes de seguir a un extraño jinete a un templo cercano. En un momento, sufre un shock que la devuelve a la realidad cuando los médicos parecen ayudarla, después de un aparente accidente automovilístico.

En una entrevista anterior, Gaga declaró que “911” fue escrita sobre su experiencia al tomar un medicamento antipsicótico recetado llamado Olanzapina, después de soportar un brote psicótico. Al igual que su letra, la imagen de la canción también evoca una sensación de desorientación emocional y angustia mental.

“No entendía lo que estaba pasando, porque todo mi cuerpo se entumeció; me disocié por completo”, recordó Gaga la aterradora experiencia a Oprah Winfrey para la revista ELLE en 2019. “Estaba gritando, y luego (el psiquiatra de urgencias) hizo que se calmara y me dio medicamentos por si vuelve a suceder: Olanzapina me ayudó ese día, y ese hombre y todos mis amigos me salvaron la vida”.

La nueva imagen de la cantante ganadora del Grammy, llega semanas después de que la cantante de 34 años subiera al escenario en los MTV Video Music Awards 2020, para presentar la canción en vivo por primera vez en televisión en un popurrí inspirado en “Chromatica”.

“911” de Gaga sigue a los sencillos lanzados anteriormente “Rain on me” con Ariana Grande y “Stupid love”, todos los cuales aparecen en su sexto álbum de estudio, “Chromatica”, que también incluye colaboraciones especiales de Elton John (“Sine from above”) y Blackpink (“Sour candy”).