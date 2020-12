Norkys Batista se «desnuda» junto a su esposo y su hijo para Navidad y se convierte en tendencia (+fotos)

Norkys compartió en sus historias de Instagram algunos videos que reflejan lo bien que la pasó

La actriz Norkys Batista se encueró junto a su esposo para una sesión fotográfica navideña candente. La sesión se dividió en varias partes, la más íntima sin ropa, otra donde Norkysaparece con un sweater blanco largo, las piernas descubierto y unas medias largas de rayas rojas y blancas.

Con este sexy outfit navideño, se vieron poses de una íntima complicidad junto a Alexis quien también vestía una ropa con los colores de la tradición navideña.

Lea también: Confirmado: Armando Manzanero hospitalizado por tener Covid-19

«Cada vez que veas estas fotos, no pararé de reír recordando las metidas de mano y lo que me decías Alexis Goncalves al oído», escribió Norkys.

La empresaria también afirmó, «Cada foto será un motivo, para volver a reírnos, repito, si la gente supiera. Me hiciste tomarme una copita mientras me hacías reír nonono, espero que no salga la mano de Alexis en la foto».

El fotógrafo Rafael Arévalo fue el responsable de captar unos momentos únicos de diversión e intimidad entre los esposos para lograr unas fotos originales.

Sebastián Luttinger hijo de Norkys también estuvo presente en la sesión fotográfica y asegura su propia mamá que también aparecerá sin ropa en las fotografías.

Norkys atacada en las redes sociales por polémica fotografía

Los usuarios atacaron a Norkys Batista por la publicación de una fotografía junto a su esposo e hijo desnudos sin embargo lo que más le molesto a los internautas fue la posición del hijo de Norkys junto a su nuevo esposo.

La experiencia terminó con unas fotos más formales, todos vestidos de negro para celebrar la llegada de la navidad.