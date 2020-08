¿Kanye West se burló del islam? Los detalles de esta controversia

Luego del anuncio de Adidas de la llegada al mercado de estas zapatillas la semana pasada, muchas personas han acudido a la Red para desaprobar al artista y a la compañía alemana por “burlarse del islam”

EE.UU.- El rapero estadounidense Kanye West ha sido criticado en las redes sociales por el nombre de dos nuevos modelos de deportivas de su colección Yeezy Boost, producida en colaboración con el gigante deportivo Adidas. Se trata de las Yeezy Boost V2, cuyas dos ediciones fueron bautizadas como Israfil y Azrael, nombres que hacen referencia a dos arcángeles de la religión islámica.

Luego del anuncio de Adidas de la llegada al mercado de estas zapatillas la semana pasada, muchas personas han acudido a la Red para desaprobar al artista y a la compañía alemana por “burlarse del islam”.

“Voy a dejar de comprar y usar sus productos si no cambian los nombres de los nuevos zapatos de Kanye West porque estos no respetan el islam”. “Kenye West llamó a sus zapatos Israfil y Azrael en honor a los ángeles del islam. Esto es una falta de respeto e ignorancia sobre el significado de los nombres. Obviamente estaba tratando de sacar provecho de los consumidores musulmanes, pero fracasó porque no investigó. Ciertas cosas están fuera de los límites. Esta es una de ellas”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

YEEZY BOOST 350 V2 ISRAFIL. AVAILABLE AUGUST 22 IN ASIA PACIFIC, EUROPE AND NORTH AMERICA AT https://t.co/SNOmpVaWg8, ON THE ADIDAS APP IN SELECT COUNTRIES, AND IN SELECT ADIDAS STORES. pic.twitter.com/TqUvKf2ion — adidas Originals (@adidasoriginals) August 17, 2020

La repercusión que ha tenido el calzado llevó a que este fin de semana se iniciara una petición en la plataforma Change.org exigiendo a Adidas “detener su producción” y “emitir una disculpa sincera a la comunidad musulmana”. El documento además insta a “boicotear” los artículos de la marca y cesar sus ventas en tiendas minoristas de terceros musulmanes hasta que se cumplan las peticiones.

“Que unos zapatos que se usan para caminar por la calle lleven el nombre de unos ángeles que veneramos mucho es una gran falta de respeto hacia todas las comunidades musulmanas”, subraya la campaña.

Israfil, a veces representado como el ángel de la música, es considerado el ángel que toca la trompeta para señalar el Día del Juicio. Por su parte, Azrael es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte entre los judíos y musulmanes, cuyo propósito es recibir a los muertos y conducirlos para ser juzgados.