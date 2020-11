Justin Timberlake regaló una camioneta a adolescente con parálisis cerebral

El intérprete le regaló a Stitt una camioneta con acceso para sillas de ruedas con la que podrá transportarse más fácilmente

Este miércoles, con motivo de la celebración de Thanksgiving Day, Justin Timberlake tuvo un gesto generoso con Jake Stitt, un adolescente de 17 años que sufre de parálisis cerebral.

El intérprete le regaló a Stitt una camioneta con acceso para sillas de ruedas con la que podrá transportarse más fácilmente.

Jake y su padre Tim, que viven en Morristown, Tennessee, buscaban recaudar fondos suficientes para comprar el vehiculo. Padre e hijo lograron reunir más de $35,000 para la camioneta, los cuales ahora se quedarán para ayudar con el cuidado de Jake.

A través de una videollamada por Zoom, el cantante tuvo una conversación con Jake y con Tim en donde les dijo que era un placer ayudarlos.

“Como dije, escuché que había una meta para intentar conseguir esta camioneta antes del Día de Acción de Gracias. Escuché tu historia y vi un pequeño clip de noticias al respecto”, dijo el artista.

Congratulations,you did it! Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Thank you all. You made a big difference in someone’s life this week. That should feel good. Happy Thanksgiving. @JoshSmithWJHL @GwendolynGabs @robinWBIR pic.twitter.com/qj5l10Xbdc

“Me conmovió tanto que quisiera que ustedes tuvieran esta camioneta”, agregó. “Voy a cubrir todos los costos. Quiero que tengan unas buenas vacaciones. Me inspiras, Jake”, continuó.

El actor Michael Abbott Jr. fue quien promovió la recaudación de fondos para Jake, y de esta forma fue como Justin se enteró de las necesidades del adolescente.

“Jake es conocido como una celebridad”, dijo Michael al canal de noticias local. “Jake se sienta fuera de su casa y tiene un letrero que dice ‘toca la bocina si estás feliz'”, contó al medio. “Es un joven increíble”, añadió.

“Toca la bocina si estás feliz”, dijo Timberlake durante el enlace. “Tienen que seguir así. Ustedes deben usar esta camioneta para tocar la bocina por toda la ciudad ahora”, señaló.

Abbott compartió a través de Twitter el momento en el que el joven recibió la sorpresa y escribió, “¡Felicidades, lo lograste! Ir juntos es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Gracias a todos. Hiciste una gran diferencia en la vida de alguien esta semana. Eso debería sentirse bien. Feliz Día de Acción de Gracias”.

The family raised $35k to cover the cost of the van but they’ll get to keep that money. Why?? Because @jtimberlake heard Jake’s story and wanted to help. He got the family the van, and even hopped on Zoom to chat with the 17 year old. The reaction says it all folks pic.twitter.com/4WGVGd4VSb

— Sam Luther (@SamLuther_) November 25, 2020