House of the Dragon: el ranking de personajes del mejor al que más odiamos

En House of the Dragon, como en Game of Thrones, hay muchos personajes interesantes, y la mejor parte es que nadie es completamente bueno o completamente malo, todos tienen sus áreas grises y eso los hace complejos, profundos y más humanos.

Más allá de eso, son personajes que están al borde de la guerra, que luchan por el poder y por tener lo que quieren y creen que se merecen, que es lo que desencadena los conflictos más importantes de esta historia.

Pero, aunque no hay exactamente héroes o villanos (aunque los Hightower sin duda ocupan ese lugar), o al menos no como en el caso del Night King, sí hay personajes a los que queremos ver ganar desde que nos los presentaron en el primer capítulo, y otros a los que todos quieren ver destruidos y derrotados, en especial cuando son enemigos de Rhaenyra Targaryen.

La hija de Viserys I Targaryen es la nueva Khaleesi de esta historia y lo ideal sería que ella tenga un mejor destino que el de su nieta lejana (aunque sabemos que en Westeros no suele haber muchos finales felices), pero esta historia está llena de figuras que también son importantes y ayudan a darle más riqueza, y eso a veces nos lleva a odiar a algunos personajes.

La serie acaba de comenzar, pero ya hay algunos nombres que se están convirtiendo en favoritos, para bien o para mal.

House of the Dragon y el ranking de personajes de mejor al más odiado

Rhaenyra Targaryen (y Aemma Arryn)

La princesa Rhaenyra ya ha demostrado que es valiente, inteligente, leal a su familia y decidida, y con todo eso es imposible no querer estar de su lado. Sabemos que el mundo en el que existe no es exactamente el mejor para las mujeres, pero ella está decidida a crear su propio destino y a tomar el control de su historia, y eso la hace la tan perfecta como la misma Khaleesi (o como Sansa Stark al final de Game of Thrones).

Aemma Arryn solo apareció en el primer capítulo de la serie, pero ella logró ganarse al mundo al mostrar su vulnerabilidad, y por eso fue especialmente duro ver esa escena del nacimiento de su hijo que termina en tragedia.

Daemon Targaryen

El personaje de Matt Smith es maquiavélico, cruel, violento y manipulador, y con eso podría ser el villano de esta historia, pero hay mucho más en él de lo que vemos a simple vista, es un personaje que también quiere encontrar su lugar y dejar huella en el mundo, además de que es complejo y está lleno de pequeños detalles que lo hacen uno de los mejores.

Este es un personaje que no ve las cosas en blanco y negro, sino que sabe que, a veces, hay que tomar decisiones difíciles y poco ortodoxas para poder avanzar (como robar un huevo de dragón para su hijo hipotético).

Criston Cole

Cole es un personaje que viene de Dorne y está claro que su papel en esta historia es muy importante, en especial conforme se acerque la guerra.

Este personaje es carismático, hábil con las armas, decidido y violento cuando tiene que serlo, es una mezcla entre Jaime Lannister y Little Finger, y sabe perfectamente cómo moverse para conseguir lo que busca. Tal vez no es exactamente un héroe, pero Criston Cole es una pieza clave en esta historia y es quien demuestra que, cuando se trata de guerra y poder, todo se vale.

Rhaenys Targaryen

La infame reina que nunca fue, a Rhaenys se la saltaron como heredera al trono y eso claramente la tiene furiosa. Esta princesa Targaryen es decidida y fuerte, y es un personaje al que sin duda nos gustaría ver en el trono, pero el hecho de que no le cause problema casar a su hija de 12 años con un rey muchos años mayor, o usarla como un objeto que se puede «vender» para crear alianzas le resta algunos puntos, aunque eso no es exactamente raro en el mundo de Game of Thrones o House of the Dragon.

Viserys I Targaryen

El quinto rey de la dinastía Targaryen logró mantener la paz en el reino, claramente era un buen esposo y es un padre relativamente bueno para su hija Rhaenyra (aunque a veces la trata como inferior porque no es el heredero que quería), pero Viserys también es un rey débil (y no lo decimos nosotros, se menciona en la serie) al que le cuesta trabajo tomar decisiones que son necesarias.

No es un personaje al que odiemos y es necesario tenerlo para que otros puedan ir tomando sus lugares (como Rhaenyra, Damon y Alicent Hightower).

Corlys Velaryon

Conocido también como The Sea Snake, Corlys Velarion es uno de los aliados importantes de Viserys I Targaryen y es el líder de una de las familias más antiguas y poderosas, que también está buscando sus propios intereses.

Corlys también está decidido a casar a su hija pequeña con un hombre adulto, y cuando no obtiene lo que quiere, se comporta como una especie de mercenario, que hace alianzas con otros para obtener más poder. Es un personaje complicado y que llama la atención, y tiene el potencial de convertirse en uno de los más odiados (aunque en el mejor de los sentidos).

Alicent Hightower

Sabemos que la hija de Otto Hightower va a representar un problema enorme para Rhaenyra Targaryen, y que llegará a ser todavía peor que Cersei Lannister, aunque sin el incesto.

Alicent no es a más odiada y eso se debe a que la serie nos dio una historia de fondo, en la que descubrimos que ella fue usada y manipulada por su propio padre, quien empujó a su hija adolescente a convertirse en una especie de compañera para el rey, para que él la eligiera al buscar a su nueva reina.

Como en el caso de Rhaenyra, su vida es controlada por los hombres que la rodean, pero llega el punto en el que ella busca cambiar eso, y no le importa ser la mala de esta historia para lograrlo.

Aegon II Targaryen

Este es un personaje que no aparece en los primeros dos capítulos, pero sabemos que es el primer hijo de Viserys I y Alicent, y que es quien decide ir en contra de los deseos de su padre y tomar la corona que le pertenece a su hermana mayor.

Aegon es el enemigo, incluso desde que es un niño, y su existencia es lo que lleva a los Targaryen a ser parte de una brutal guerra civil que cambia el curso de la historia y, eventualmente, conduce a la destrucción de la familia y sus dragones.

Otto Hightower

No hay nadie peor que Otto, quien se desempeña como Hand of the King. Es el consejero de confianza del rey, pero él está buscando un beneficio propio y para su familia, y eso significa que usa a su hija y la obliga a aprovecharse del momento de dolor de Viserys I para llegar al trono.

Otto no quiere ver a Rhaenyra en el trono y es por esto que planea casar a su hija con el rey para tener a su propio príncipe, al que va a poder controlar y manipular como lo hace con el resto de su familia.