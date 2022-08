House of the dragon y el guiño a Arya Stark: escena revivió final de Game of thrones

Todo indica que es el arma que usó Arya Stark para matar al rey de la noche en el final de Game of thrones

House of the dragon estrenó su primer capítulo en HBO y los fans estuvieron más que emocionados. Con el regreso de la casa Targaryen a la trama del universo Game of thrones, esta vez nos acercamos el inicio de esta familia y cómo fue su relación con los dragones, animales característicos de su casa.

Con Rhaenyra Targaryen como el personaje central la conversación que tuvo con su padre, Viserys Targaryen ha dado a los fans la primera referencia con Game of thrones, especialmente con el personaje de Arya Stark.

En la parte final del primer capítulo de House of the dragon, vemos a Viserys y Rhaenyra Targaryen conversando. Antes de nombrar la heredera del trono, el rey le revela a su hija un secreto.

Frente a la cabeza de Balerion, uno de los grandes dragones de la casa Targaryen, montado además por Aegon I, el rey le dice a Rhaenyra que su antepasado tuvo una visión sobre el futuro de su casa y cómo la misma exponía que su destino era Poniente.

«Aegon no solo quería poder, buscaba salvar el mundo de los hombres. Habló sobre un fuerte invierno que tendría vientos provenientes del norte. Así también, afirmó haber visto ‘algo’ que venía de las sombras y acababa con todo a su paso. Un Targaryen debe estar en el trono para enfrentarlo. A este relato lo llamó ‘Canción de hielo y fuego’», compartió.

Gran revuelo causó el momento en que Viserys le cuenta sobre el sueño a su hija, pero no solo por la información que da, sino por la daga de acero valyrio que está sosteniendo en sus manos.

Todo indica que es el arma que usó Arya Stark para matar al rey de la noche en el final de Game of thrones.

Con características similares, se da a entender que el artefacto existe desde los inicios de los Targaryen, al estar esta precuela ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of thrones.

Con más detalles a explorar en The house of the dragon, HBO Max estrenará todos los domingos a las 8.00 p. m. los nuevos capítulos de la serie. Finalmente, veremos cómo se llevará a cabo la Danza de los dragones, la guerra civil Targaryen.

La primera temporada de House of the Dragon se extenderá por 10 episodios en total. La serie estrenará nuevos capítulos cada domingo en HBO y HBO Max. Esto quiere decir que se podrá ver en vivo por televisión y luego por streaming.