House of Hammer: el documental en el que hablaron las víctimas de Armie Hammer

Discovery+ lanzó el primer adelanto de la producción en la que se reúnen los testimonios de mujeres que fueron contactadas por redes sociales por el actor. Con audios exclusivos y el testimonio de la familia, la producción promete ser «explosivo»

Poco más de un año después de que estallaran las primeras denuncias de abuso sexual y canibalismo en contra de Armie Hammer, Discovery+ anunció el estreno de House of Hammer, un documental que recoge por primera vez los testimonios de algunas de las mujeres que acusan al actor de Call Me By Your Name, así como a su familia, implicada a lo largo de los años en varios casos de violencia y hasta asesinato.

En la producción, que se extenderá por tres episodios, se presentan capturas y audios que el actor enviaba a sus víctimas a través de sus redes sociales. «Tengo esta fantasía en la que alguien me demuestra su amor y devoción, dejando que la ate en un lugar público de noche y me deje hacer lo que quiera con su cuerpo», se lee en uno de los mensajes que habría enviado Hammer y que se consignan en la docuserie.

Ese es el calibre que tienen los mensajes que se muestran en el tráiler de House of Hammer y que tienen como constante las fantasías y fetiches sexuales de Hammer en torno a la sumisión y el canibalismo. «Soy 100% caníbal», dice en otro texto.

En un mensaje de voz, también se le oye decir al actor: «Mi apuesta involucra aparecerme hoy por tu casa y atarte toda, dejarte incapacitada para poder hacer lo que quiera con cada agujero en tu cuerpo hasta aburrirme de ti».

El lado oscuro de los Hammer

House of Hammer también cuenta con la participación de Casey Hammer, la tía del actor y nieta de Armand Hammer, el patriarca de la familia, que hizo una fortuna en el negocio petrolero. Además de sus testimonios, Casey también funge de productora y ha sido consultora junto a los directores Elli Hakami y Julian P. Hobbs.

«Estoy por revelar los oscuros y retorcidos secretos de la familia Hammer», anuncia Casey en el avance oficial.

Y es que, a raíz de la polémica en torno a Armie Hammer, los medios recordaron otras controversias en torno a su familia, que datan del siglo pasado. En 1920, el tatarabuelo del actor, Julius Hammer, fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado por la muerte de la esposa de una diplomático ruso a quien le practicó un aborto. En 1955, Julian Hammer, hijo de Armand Hammer, mató a un hombre en el interior de su casa en Los Ángeles por una deuda relacionada a apuestas.

La propia Casey Hammer, en 2015, publicó el libro Surviving My Birthright en el que relató cómo su padre, Julian, abusó sexualmente de ella desde que era una niña.

El rechazo de la industria

Desde que estalló la polémica, Armie Hammer ha negado los cargos, asegurando que todas sus interacciones sexuales fueron de consentimiento mutuo. Sin embargo, esto ha afectado severamente la carrera del actor. Primero fue despedido de su agencia, WME, luego de varios proyectos. Entre los que se destacan la comedia romántica con Jennifer López Shotgun Wedding, el thriller Billion Dollar Spy, la obra de Broadway The Minutes y la serie de Paramount+ The Offer.

En el total ocaso de su carrera, recientemente Hammer fue visto trabajando como vendedor de multipropiedades de un hotel en las islas Caimán. «Está trabajando en el resort y vendiendo multipropiedades. Está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia», se reveló en su momento.