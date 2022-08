Filtraron imágenes comprometedoras de Amber Heard en fiestas, destaca exceso de drogas y alcohol (+Fotos)

Amber Heard sigue creando polémicas y escándalos, y es que después de que perdió el juicio contra Johnny Depp donde el jurado decidió que debía pagarle 10.3 millones de dólares al actor, se revelaron unas fotos de su vida privada exponiendo una vez más sus actos.

La principal fuente de información, cuyo seudónimo es «Gia», detalló que las fiestas son de temáticas satánicas, y lo cual, los invitados deben asistir con disfraces, entre el consumo de alcohol y sustancias dañinas también se realizan orgias entre personas del mismo género en escenarios construidos.

Se especula que que los dioses de la tecnología, capitalistas, fundadores, altos ejecutivos y empresarios prometedores, son quienes organizan estas fiestas una vez al mes para poder disfrutar a lo grande noches salvajes, alimentadas por alcohol y sexo sin ningún tipo de límites.

Es Amber Heard quien se debe encargar de buscar y reclutar actrices jóvenes para la diversión de los multimillonarios, además estas chicas deben ser parte de la comunidad gay para que puedan realizar cualquier tipo de encuentro sexual.

«(Hay) un montón de chicas jóvenes calientes, frotándose unas con otras en trajes de cuero de estilo satánico en el escenario. Amber (está) en una silla tipo trono en el centro, (con) las piernas abiertas, (rodeada) de estrellas porno en exhibición, realizando actos sexuales para una habitación llena de hombres mirando (desde) abajo», se puede leer en el artículo de House InHabit.

Mientras que esta información comienza a dar la vuelta al mundo, está tomando relevancia las amenazas que Heard ejercía en contra del multimillonario Elon Musk. Esto se debe que además de reclutar a las jóvenes, también las acompañaba a cada encuentro que tuvieran y asi poder grabar algunos encuentros comprometedores con el presidente de SpaceX. .

Estos videos serian la razón por la cual Elon Musk habría pagado todos los gastos durante el juicio en el que Heard se enfrentó a Johnny Depp. También incluyendo el pago de su equipo de abogados, asi como también las donaciones que se hicieron en su nombre.

«Amber estaba constantemente grabando a Musk. Ella tenía una estrategia. Ella era experta en eso. Para que ocurrieran los eventos condenatorios, ella enfadaría mucho a Elon y luego grabaría todo en video», reveló una de las fuentes y agregó que, siempre ha corrido el rumor de que ella tiene algo oscuro sobre él, y por eso él está en deuda con ella», concluyó.

🧵Thread: Unlike other threads, we want to make it clear that the following information came from someone named “Gia”, which is a pseudonym to protect her identity.

TW: dr*gs, queerbaiting, violence, s*x parties pic.twitter.com/vlhaWEShdF

— mar (@vaersac) August 4, 2022