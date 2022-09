Gerard Piqué será clave para que Shakira no vaya a la cárcel tras juicio por estas razones

«Al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido en nuestro país más de 183 días en cada año natural, era residente fiscal de España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial», detallaron las autoridades

Shakira se ha encontrado en el ojo del huracán luego de que se difundieran sus primeras palabras sobre su separación con Gerard Piqué en la revista Elle, cuestión que le dio vuelta al mundo. Sin embargo, su vida personal ha quedado en segundo plano luego de que esta mañana se anunciara que la colombiana irá a juicio por fraude fiscal. Pese a ello, el futbolista será pieza clave para que su ex pareja no pise la cárcel debido a una poderosas razones.

De acuerdo con medios internacionales, la encargada de del Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), dio por iniciado el juicio que tendrá que enfrentar Shakira ante las autoridades por fraude, donde la colombiana tendrá que responder por 6 delitos fiscales a la Secretaría de Hacienda Pública de España, con un total de 8 años y 2 meses de cárcel, así como también una multa de 23.8 millones de euros.

Gerard Piqué sería pieza clave para que Shakira no pise la cárcel por fraude fiscal

Fue en un documento de la Sala Directiva donde se especifica que Shakira omitió 14 millones y medio de euros de obligación tributaria en el lapso que ha vivido en España, por lo que si no demuestra su inocencia ante un juez deberá recibir el castigo antes mencionado, donde la cantante podría pisar la cárcel por un par de años.

«Al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido en nuestro país más de 183 días en cada año natural, era residente fiscal de España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagaré pagador», detallaron las autoridades.

Pese a esta situación, Gerard Piqué será pieza clave para que Shakira no pise la cárcel después del juicio, ya que su ex pareja formará parte de los 37 testigos que jugarían a su favor para demostrar su inocencia antes las autoridades españolas pues, a pesar de que aún no hay fecha para dicho discernimiento, es bien sabido que las personas que testificaran de lado de la cantante, están relacionados con sus negocios.