George Harris protagonizó polémica en redes por chiste sobre transgéneros

El comediante fue acusado de de “retrogrado”, “transfóbico” y “ofensivo” luego de que usuarios publicaran un extracto de una rutina de su show de stand up comedy, de hace casi dos meses, en la que habla sobre los niños que cambian su orientación sexual o género a temprana edad

Venezuela – El lunes en la tarde el comediante venezolano George Harris fue protagonista de una polémica en redes sociales por un chiste que contó en su web show y que muchos se tomaron mal.

Harris hizo un chiste en su show de stand up comedy sobre cómo los niños, actualmente, definen a temprana edad su orientación se sexual o su identidad de género, que muchos usuarios sacaron de contexto.

Usuarios en Twitter tomaron un segmento de la rutina del comediante en la que dice: “Ahora los niños son así: “No quiero ser varón, me llamo Yolanda todo esto a los 10 años con una determinación”, cuenta.

Me parece un chiste genial y un punto de vista válido. No hablar de las minorías las hace aún más minorías.

Y estoy de acuerdo con que alguien de 10 años no puede tomar una decisión como esa. https://t.co/K5bqcHazNG — Jóse R Guzmán (@JoseRGuzman) May 11, 2020

Otra figura del mundo del espectáculo, como la cantante Karina expresó su disgusto por el chiste y lamentó que un tema tan sensible como la disforia de género sea banalizado y se utilice para un chiste. “Esta condición igual que casi todas se detecta a muy temprana edad. No se debe confundir con caprichos infantiles o tendencias, tampoco se trata de identidad ‘sexual’ sino de ‘género’. Es una realidad muy dura para muchos niños”, indicó.

Lamento profundamente que un tema tan sensible como la “disforia de género” sea banalizado y mofado por gente tan querida y admirada (incluso por mi) como @ElGeorgeHarris OJO esta condición igual que casi todas se detecta a MUY temprana edad — KARINA (@karinalavoz) May 12, 2020

Karina tiene dos hijos, Yasha Marcela y Hanna. El 22 de abril de 2016, la artista anunció la transición de género de su hija menor, Hanna, quien se cambió el nombre por Xander Zev.

Leer más: Alejandro Sanz aplazó sus conciertos en España para 2021

Sin embargo, el comediante aseguró no hablará sobre el tema en redes sociales, lo hará el próximo jueves en su show. “Este año ha sido difícil de llevar pero que me convierta en TT porque tomen extractos de mi show para manipular y buscar atención, eso sí que no la vi venir”, dijo.

Todo lo que quiero decir lo haré el jueves en mi show. Aquí no cuento con los suficientes caracateres y me aburren los hilos. #GHesTendencia #DejenVivir #BusquenOficio #ConsecuenciaDeUnaLargaCuarentena #QueVenganLosExtraterrestresDeUnaBuenaVez #DiosTúEresTestigo — George Harris (@ElGeorgeHarris) May 12, 2020

Foto: Agencia