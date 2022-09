Filtraron una escena eliminada de House of the Dragon

«Son dos escenas que desafortunadamente no lograron pasar al corte final, pero Milly Alcock y Emily Carey estaban poderosísimas», explicó el director

La polémica, no se hizo esperar al conocerse dos importantes escenas de House of the Dragon que fueron eliminadas para transformar la historia.

La trama, tan importante como llamativa, tiene diversos tintes que construyen de una cierta forma la historia para comprender lo narrado como para darle un sentido a lo que se quiere contar.

En este proceso, quedan por fuera algunos aspectos que en su guion original iban a ser parte; esto fue confirmado por Greg Yaitanes, el director de los primeros capítulos que los fans ya tienen disponibles. En su cuenta de Instagram compartió dos imágenes de los momentos que quedaron descartados, como suele suceder en las producciones audiovisuales.

«Son dos escenas que desafortunadamente no lograron pasar al corte final, pero Milly Alcock y Emily Carey estaban poderosísimas», explicó el director en referencia al trabajo de las actrices que personifican a Alicent y Rhaenyra en la ficción.

La primera imagen se trata de un momento en que las dos jóvenes tienen una fuerte discusión, relacionada al vínculo que se rompió entre ellas, ya que tras largos años de ser amigas, una traición las separó. Se habría tratado del momento posterior en el que Viserys anunciara su boda con la mejor amiga de su hija, cuestión que generó una gran revolución en aquella unión que tenían las amigas, al cambiarte tanto el panorama entre ellas como en la posible herencia del trono.

Ese momento habría sido el instante en el que Rhaenyra le reclama a su amiga sobre la inesperada noticia que la convertiría en su madrastra. El tenso momento fue quitado de la versión que la audiencia vio.

Mientras que la segunda secuencia eliminada las tiene nuevamente como protagonistas a las dos jóvenes, pero en una situación totalmente distinta en la que se podía sentir el cariño entre ellas, a pesar de la gran ruptura.

Alicent y Rhaenyra están situadas en un gran salón, en la previa de la gran boda. Mientras que la novia analiza en silencio la situación que estaba a punto de suceder, quien hasta ese momento era su amiga le brinda un inesperado apoyo al ayudarla a ultimar detalles en su vestido de boda, en clara alusión a que aquella unión que tenían era tal real como importante.

Sin embargo, este gesto fue totalmente descartado, por lo que se presume que hay más detalles de ese casamiento que los fans podrían haber conocido y no lograron llegar hasta la publicación.