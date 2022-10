Falleció Robbie Coltrane, el actor que daba vida a «Hagrid»en la saga de Harry Potter

El actor británico Robbie Coltrane, famoso por interpretar a «Hagrid» en la saga de Harry Potter murió a los 72 años este viernes 14 de octubre. La información fue corroborada por su agente, Belinda Wright, a través de un comunicado.

«Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo», dijo Wright.

La estrella de las películas de magia y fantasía murió en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia. Aunque no especificaron las causas del deceso, la familia del actor emitió un mensaje de agradecimiento al personal médico del Hospital Forth Valley Royal «por todos los cuidados brindados».

El galardonado actor estuvo enfermo durante los dos últimos años.

Algunos de sus seguidores, recordaron con cariño unas palabras que quedaron para la historia. «El legado de las películas es que la generación de mis hijos, las mostrará a sus hijos, no estaré ahí. Pero «Hagrid» sí estará», concluyó el actor en la más reciente entrevista.

Lea También: Eele Víctor lanzó su nuevo tema llamado «Parawita» junto a Jandro

Coltrane dio vida a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond, Golden Eye y «El mundo nunca es suficiente».

También participó en Mona Lisa, de Neil Jordan, Enrique V de Kenneth Branagh, en las Aventuras de Huckleberry Finn de Stephen Sommers. También interpretó personajes en Desde el Infierno de Albert y Allen Hughes, Grandes Esperanzas de Mike Newell y en Ocean’s Twelve de Soderberg.

"There's no Hogwarts without you, Hagrid” – R.I.P. Robbie Coltrane 😭 x pic.twitter.com/tkbsrS1uim

— Steven Bonaventure x (@absolutegazelle) October 14, 2022