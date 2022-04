¡En ausencia! Karol G hace historia en los Latin AMAs

Karol G hizo historia el jueves (21 de abril) como la primera mujer en alzarse con el máximo honor en los Latin American Music Awards: artista del año

La cantante colombiana de música urbana fue la máxima ganadora de la noche con seis galardones, pero no estuvo presente para recibirlos.

Karol G se impuso en una categoría hasta ahora dominada por los hombres, en la que además era la única nominada. Superó al ganador del año pasado, Bad Bunny, además de Camilo, Eslabón Armado, Farruko, J Balvin, Jhay Cortez, Myke Towers, Ozuna y Rauw Alejandro.

En las ediciones previas de los Latin AMAs fueron nombrados artista del año Enrique Iglesias en tres ocasiones, Bad Bunny en dos y Anuel AA una.

Los premios de Karol G también incluyeron artista favorita femenina; álbum del año y álbum favorito – urbano, por “KG0516”; artista favorito – urbano, y colaboración del año por El makinón con Mariah Angeliq, quien subió al escenario a recibirlo. El éxito llegó a encabezar la lista Latin Airplay de Billboard mientras que su video musical, lanzado en marzo de 2021, suma más de 684 millones de vistas.

«En verdad no me esperaba ganar esto, ‘so’ (entonces) estoy un poquito ‘surprised’ (soprendida)», dijo Angeliq.

En total se anunciaron 26 galardones, aunque no todos en cámara, en géneros de música pop, urbana, tropical y regional mexicana, además de artista favorito crossover (The Weeknd), artista social del año (Pabllo Vittar), video favorito (Girl From Rio de Anitta), canción viral (AM de Nio García, J Balvin y Bad Bunny) y gira del año (Enrique Iglesias y Ricky Martin).

Los ganadores fueron seleccionados por los fans, que emitieron sus votos a través de LatinAMAs.com y la cuenta de Twitter @LatinAMAs.