El Puma habló de la polémica con sus hijas: «Ya está bueno. Ya pasen la página»

El Puma, José Luis Rodríguez, habló luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre sus hijas con Lila Morillo. Ahora reveló cuál ha sido la razón por la que se ha mantenido alejado de Liliana y Lilibeth por tantos años, incluso durante el tiempo que estuvo de reposo por el doble trasplante de pulmón al que fue sometido.

El cantante aseguró que Carolina Pérez, su esposa y madre de su hija menor, Génesis, no fue la razón por la que terminó su relación con Lila Morillo.

“Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa y aun abriendo las puertas de la casa pasaron cosas”, dijo en el programa Ventaneando, de TV Azteca.

Indicó que parte de su alejamiento se debe a que su hija menor ha sufrido consecuencias de la situación. “Génesis ha pasado por muchas cosas traumáticas. Por eso el ataque hacia ella de la misma familia dolió muchísimo”.

El intérprete de “Dueño de nada” aseguró que eso no quiere decir que no ame a sus hijas, aunque consideró que la reconciliación solo sería posible si ellas recapacitaran.

“Hay cosas que uno no puedo permitir. No. Hasta que aprendan una lección de vida, que no se debe mancillar, agredir. Hay ataques verbales que producen muchos conflictos emocionales a otra persona”.

“Lilibeth, yo te amo como tú eres, no como quiero que seas. Liliana, te amo como tú eres, con toda la explosión que eres. Son mis hijas, nunca las voy a negar; son mi sangre. Tienen más de 50 años, no son niñas, ya tienen que haber recapacitado. El día que ellas reconozcan; la mayor, mi exesposa, también la incluyo, habrá una reconciliación”.

Añadió: “Pero ya pasó mucho tiempo, 34 años; ya está bueno. Ya pasen la página, hay que soltar; si no se suelta eso, vamos a pasar toda la vida así”.

El Puma recibió fuertes críticas luego de responder a la pregunta que la periodista Luz María Doria le hizo en una trasmisión en vivo: ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas paces? ¿O Lilibeth o Galilea -su nieta-?

“No pasa nada”, nos vemos en el cielo”, respondió el Puma con una sonrisa.