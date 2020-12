Doctor Strange 2: Scott Derrickson da pistas sobre los motivos de su renuncia a la producción

Derrickson ha dado pistas de la razón de su adiós a la película a través de su cuenta de Twitter

La cuarta fase de Marvel sigue preparándose para estrenase por la puerta grande en 2021. Son muchas las películas que se están esperando con ansias, una de ellas es Doctor Strange In The Multiverse of Madness, la secuela de Doctor Strange (Doctor Extraño).

Benedict Cumberbatch regresa interpretando al Hechicero Supremo y con él otras sorpresas que dejarán a más de uno con la boca abierta, pues está película dará pie a los multiversos de Marvel, pero ¿las cosas hubiesen sido distintas y Scott Derrickson hubiese seguido en el rol de director?

El famoso director de películas de terror, abandonó el cargo por “diferencias creativas”, dejando el puesto disponible para Sam Raimi, otro grande de la dirección. No se sabe a ciencia cierta que fue lo que obligó a Derrickson, pero al parecer el mismísimo realizador a revelado la razón.

Ahora, Derrickson ha dado pistas de la razón de su adiós a la película a través de su cuenta de Twitter.

“He tomado decisiones creativas duras este año. Pero juré después de hacer Ultimátum a la Tierra (2008) que nunca me encontraría de nuevo al final de la película de otra persona y sigo con ese plan”, escribe el director en su publicación.

Pese a que no se han revelado demasiados detalles sobre lo que provocó que Derrickson tomase la decisión de salir de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, parece que el género del filme tuvo algo que ver. Durante la Comic-Con de San Diego de 2019 se anunció que la secuela sería la primera película de terror de la franquicia. Días después, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige aclaró que ese no era exactamente el caso. “No diría que, necesariamente, es una película de terror, pero según Scott Derrickson, nuestro director, ha presentado, será una película del Universo Cinematográfico de Marvel con secuencias de miedo”, declaró Feige.

I’ve made some hard creative choices this year. But I swore after making The Day the Earth Stood Still (2008) that I would never again find myself at the end of somebody else’s movie, and I’m sticking to that. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) December 22, 2020

Haya sido esa o no la razón de la salida de Derrickson, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness sigue adelante. Raimi, quien llevó a la gran pantalla la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, se colocará detrás de las cámaras. El filme conectará con Spider-Man 3, película en la que Stephen Strange será el nuevo mentor de Peter Parker (Tom Holland), y también con la serie Bruja Escarlata y Visión, protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y Paul Bettany como Visión.