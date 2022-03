Disney mostró un avance de la nueva serie de Star Wars

El tráiler de la nueva serie de Star Wars abre con el icónico tema de la saga «Duel of the Fates» antes de llevar a los espectadores al planeta desértico de Tatooine, donde también comenzó la película original de Star Wars

«Hola, tú». Eso es lo que los seguidores de Star Wars están diciendo sobre el primer vistazo de la serie «Obi-Wan Kenobi» de Disney+, que la compañía estrenó el miércoles.

Disney (DIS) mostró el tráiler de la nueva serie de Star Wars de la plataforma en su reunión anual de accionistas. Inmediatamente se volvió viral en línea.

Claro que así fue. Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más queridos, no solo de Star Wars, sino de toda la cultura pop. Y si eso no es suficiente, Ewan McGregor, quien interpretó al sabio (y más joven) maestro Jedi en las precuelas de Star Wars, retoma el papel en la serie de Disney+.

El tráiler sorpresa abre con el icónico tema de la saga «Duel of the Fates» antes de llevar a los espectadores al planeta desértico de Tatooine, donde también comenzó la película original de Star Wars. Una vez allí, el teaser presenta al canoso Kenobi de McGregor, quien está mirando a través de binoculares a un niño que claramente es Luke Skywalker.

