“CUATRO DÉCADAS DE RITMO” Alfredo Rojas celebra su carrera artística al ritmo de guaracha

El polifacético músico zuliano cumple cuarenta años de vida artística, llevando su ritmo a todos los seguidores

Zulia – Hablar de Alfredo Rojas es hacer referencia a mucha trayectoria, como cantautor, músico, promotor, productor, locutor empírico, ganador de muchos premios: Mara de Oro, Fundación Gran Águila de Venezuela, Gran Cacique de Oro, Balancín de Oro, Premio Radio 98, Condecoración "Antonio Borjas" en su única clase por la Alcaldía de Cabimas, también tiene el honor de ser Patrimonio Cultural del Municipio Cabimas en el 2012 y Miembro del Sistema Nacional de Cultura Popular de Venezuela.

Alfredo nació en Cabimas estado Zulia y desde muy pequeño fue influenciado musicalmente por la Gaita, el merengue y la salsa, pues era lo que más escuchaba. A los 17 años ya pertenecía al grupo Gaitero profesional “Los Tocayos de Cabimas” con quienes estuvo un año, luego pasó por varias agrupaciones como “Revelación Gaitera”, “Hermandad Criolla” ,“Los Magistrales de Cabimas”, entre otros.

En el año 1986 logra entrar al grupo Musical “El Gran Caribe” quienes interpretaban Guaracha Zuliana y junto a su tío “Numan Medina (+)” logra arraigarse y sembrar muchos éxitos en el corazón de los Venezolanos. Años después regresa con la gaita de la mano del grupo “Amor y Gaita” de Lenin Pulgar.

El género tropical ya había cautivado al intérprete zuliano, razón por la cual en la década de los 90 entra a la “Orquesta Xicaely” de “Eli Morales” posteriormente hace un paréntesis para darle gusto a sus raíces ingresando a “Gaiterisimo” de “Jaime Romero”. Dos años después retorna al género tropical y participa en la orquesta “American World”, así pasa por La Orquesta Boranda de Cabimas para a continuación entra en “La Banda Country” de la mano de Nelson Martínez hasta el año 1993 que se une en la orquesta “Nelson Martínez y La CIA”.

Lea también: Alfredo Rojas y su “Caribe Show” lanza su primera placa discográfica digital

El polifacético seguía su formación hasta que tomó la desición de fundar el Gran Caribe show de alfredo Rojas, se dio a conocer entonces como director y dueño de su propia orquesta y en el año 1999 le da forma original a su proyecto definitivo como “Alfredo Rojas y su Caribe Show” agrupación de guaracha Zuliana, ritmo que ama, defiende y le apasiona con el cual a logrado cautivar a miles de fanáticos. En paralelo desarrolló actividades como representante artístico y manager de medios en el Año 2000 de manera empírica manejando talentos.

Sus ganas de aprender y emprender lo llevó a desarrollarse como locutor y producir programas Radiales Musicales en los Estados: Zulia, Trujillo, Lara, Falcón, Barinas. Como Locutor fundó y organizó la Estación de Radio Patriótica 104.3fm y Patriótica Tv de Sabana de Mendoza Edo. Trujillo. Fundador de la Corporación Radial Gustosa Radio con sede en Tulsa Oklahoma, Gustosa Medellín y Gustosa Chile como Gte. Gen. de Radio en la Corporación.

Al preguntarle que siente de llegar a su aniversario número 40 respondió: “Para mi es un regocijo inmenso ver todo lo que he logrado en cuarenta años, fijate que este 2020 cumplo el 2 de Agosto veinte años como promotor, el 4 los cuarenta años de carrera artística y musical, como si fuera poco también se cumple 21 aniversario de “Alfredo Rojas y su Caribe Show”. Las sorpresas no terminan ahí ya que logré la creación de “Alfredo Rojas Sello Disquero” digital en alianza con Dinastía Inc Colombia, esto con el objetivo de seguir impulsando el talento venezolano a nivel mundial a través de las plataformas digitales”.

Actualmente celebra sus cuatro décadas con el lanzamiento del 1er avance de su placa discográfica digital “40 Aniversario” que lleva por nombre “El Mismo Resultado” Featuring Eduardo Jiménez Music en versión Son Cubano. La Producción musical cuenta con diferentes Géneros como: Son Cubano, Guaracha Zuliana, Cumbia, Ranchera y popular colombiana. El trabajo completo será lanzado en lo que resta del año al público a través de todas las Plataformas Digitales del Mundo.

Alfredo aún en plena pandemia internacional y desde Colombia país que actualmente lo acoge sigue sus labores para poner en alto a venezuela con todo su esfuerzo y profesionalismo reinventándose con cada experiencia vivida.

Foto: Cortesía