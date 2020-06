Critican a Emma Watson en el Blackout Tuesday

La actriz de Harry Potter subió la imagen un poco diferente a como lo estaban realizando otras figuras, pues en su borde se lograba apreciar un pequeño marco blanco, el cual no pasó desapercibido por sus detractores

EE.UU.- Diversas celebridades del mundo del espectáculo se sumaron al Blackout Tuesday como forma de solidaridad con las protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de la violencia policial; sin embargo, una estrella que fue criticada por unirse a la iniciativa fue Emma Watson.

Y es que la actriz de Harry Potter subió la imagen un poco diferente a como lo estaban realizando otras figuras, pues en su borde se lograba apreciar un pequeño marco blanco, el cual no pasó desapercibido por sus detractores.

Sin embargo, hace tres días la también intérprete en The Perks of Being a Wallflower publicó tres imágenes cuyo fondo era solo blanco, mientras que en las últimas tres que hizo en su Instagram el negro está rodeado por el marco.

Con los hashtag del Blackout Tuesday, así como otros en los que indicaba que el espectáculo debía ser pausado por las protestas y que se necesitaban escuchar las voces de las personas afroamericanas, fue como Watson dio cuenta que se unía a la protesta.

En Twitter su nombre se volvió tendencia, pero sus fans no la dejaron sola y la defendieron de las críticas recordando las distintas acciones que ha hecho Emma Watson en solidaridad con otros movimientos, tales como el apoyo al aborto, el movimiento en contra de la violencia de género en Hollywood y su participación en el G7 por la reivindicación de las mujeres, así como ser embajadora de la Buena Voluntad de la ONU.

Sin embargo la forma en que la estrella de cine se sumaría a esta forma de protesta no terminaría ahí, pues posteriormente publicó una ilustración y un poema de Fahamu Pecou donde manifestaba el sentimiento de la comunidad.

“Estaba retrasando la publicación hasta que el #blackouttuesday terminara en Reino Unido”, escribió Watson en el post donde plasmó la ilustración Mentiras blancas, que cuenta con el subtítulo de “Microagresiones y otros peligros de asfixia”.

Las fotos de Emma Watson en la red social suelen contar siempre con el marco blanco independientemente de lo que retrate en las imágenes.

