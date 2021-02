¡Adiós a los robots! Daft Punk anunció su separación después de 28 años 

Si la publicista de toda la vida de los robots, si Daft Punk había dejado de existir, les confirmó este rumor. Y aunque en este tipo de casos siempre hay algo de por medio, no dio ninguna razón por la cual se separó el duo francés

Sin duda, el 2021 no ha arrancado como esperábamos. Muchos creímos que las cosas malas se habían quedado en el año pasado; sin embargo, en esta ocasión tenemos una noticia que simplemente jamás creímos que nos tocaría dar, pues después de casi 28 años de carrera, millones de discos vendidos alrededor del mundo y muchísimo éxito, Daft Punk anunció este 22 de febrero que se separarán definitivamente.

La noticia la dieron a conocer a través de un video de ocho minutos titulado Epilogue, extraído de su película Electroma de 2006. En él vemos a Guy-Manuel de Homem-Christo alejándose en el horizonte después de destruir a Thomas Bangalter, un momento impactante y que seguramente cuando se estrenó la cinta no pensábamos que la usarían para dar a conocer el fin de uno de los grupos más importantes en la historia de la música electrónica.

Aunque al principio no quedaba muy claro cuál había sido la intensión de publicar el fragmento de este videoclip. Sin embargo, y de acuerdo con Pitchfork, cuando le preguntaron a Kathryn Frazier –la publicista de toda la vida de los robots– si Daft Punk había dejado de existir, les confirmó este rumor. Y aunque en este tipo de casos siempre hay algo de por medio, no dio ninguna razón por la cual se separó el duo francés.

Con esta noticia, Guy-Manuel y Thomas cierran una verdadera etapa dentro de la música electrónica y termina la historia de uno de los grupos más importantes en este género. No solo revolucionaron con sus beats y detrás de una consola, también marcaron el camino para los conciertos y festivales en vivo, y ni qué decir de esos famosos cascos que siempre usaban en público, dándole más peso a la música que a su imagen.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo formaron Daft Punk en París en 1993, ayudando a definir el estilo que tendría la música house francesa. Su álbum de debut, Homework, de 1997, fue un hito dentro de este género, con clásicos como “Around the World” y “Da Funk”. Para el lanzamiento de su segundo disco, Discovery, en 2001, el dúo empezó a hacer apariciones públicas con los trajes de robot que se convirtieron en su marca.

Gracias a “One More Time” y “Harder, Better, Faster, Stronger” se consolidaron como superestrellas a nivel mundial. Su huella en la cultura popular siguió en los años siguientes, con discos como Human After All, la espectacular gira Alive 2007 y el álbum de la banda sonora de Tron: Legacy –de lo mejor de aquella película–. A este par les bastaban unas cuantas cosas para sorprender y emocionar a miles de personas.

Tras veinte años de carrera, Daft Punk volvió a explotar en 2013 con “Get Lucky”, el sencillo principal de su cuarto y último álbum Random Access Memories. El disco vendió millones de copias en todo el mundo y ganó cuatro Grammys para el dúo y los invitados, Nile Rodgers y Pharrell Williams. Eso sin contar la épica aparición que hicieron en aquella ceremonia de premios tocando con el mismísimo Steve Wonder.

Además de su trabajo como grupo, a Daft Punk se les atribuyó la coproducción de varios temas, entre ellos están “On Sight”, “Black Skinhead” y “I Am a God” del Yeezus de Kanye West. Luego colaborarían con The Weeknd en el sencillo de 2016 “Starboy” -el primer top en las listas de popularidad de Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter–, así como en un segundo hitazo, “I Feel It Coming”.

Su enorme influencia en la cultura pop va más allá de su música. Su identidad visual, su sonido de otro planeta y su espíritu festivo inspiraron a generaciones de artistas de todos los géneros. La rola de LCD Soundsystem, “Daft Punk Is Playing at My House”, captó la moda que tenía el dúo, aunque también los samplearon grandes del R&B como Janet Jackson y Jazmine Sullivan, y hasta los parodiaron en Family Guy y Las Chicas Superpoderosas.

Al final nos queda su enorme legado musical. Cuatro discos de estudio, hits que marcaron a millones de personas, una película animada, el soundtrack de una cinta de culto y una huella imborrable en la historia de la música. Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo siempre quisieron ocultar sus identidades detrás de esos cascos de robots, pero con lo que hicieron todo este tiempo nos demostraron que son humanos a pesar de todo.