Blonde: Que es verdad y que mentira en la reciente película sobre Marilyn Monroe (¡Atención, Spoilers!)

«Blonde» es una de las películas del momento, debido a su explosivo contenido que se basa en un libro de ficción escrito por Joyce Carol Oates, quien aprobó el guion para el largometraje.

Netflix le permitió al director Andrew Dominiktomar pasajes de esa obra para explicar de cierta manera el trágico final de Marilyn Monroe (Ana de Armas en la película). Sin embargo y aún cuando se subraya que los hechos narrados no están apegados completamente a la realidad, muchas personas se han sentido ofendidas por esta presentación.

Entonces, ¿que es verdad y qué no? La página de entretenimiento Entertainment Weekly puso el ojo en 5 escenas clave de la cinta y reseña si se basa en hechos reales o no. Aquí resumimos el artículo.

¿La madre de Marilyn realmente intentó ahogarla?

En la cinta se ve cómo la madre de Marilyn Monroe intenta ahogarla en una bañera, con agua caliente. En la vida real, la actriz habló en privado sobre incidentes de abuso cuando era niña. «Su madre trató de matarla tres veces», dijo el tercer marido de Monroe, Arthur Miller, a la BBC en 1968. «A lo largo de la mayor parte de su vida, Marilyn a menudo comentaba que aún podía recordar vívidamente estos horribles encuentros», acotó.

¿Estuvo en un trío con los hijos de Charlie Chaplin y Edward G. Robinson?

En la película, Monroe mantiene una relación consentida con dos hombres también perseguidos por el espectro de la fama: Charles «Cass» Chaplin Jr. (Xavier Samuel) y Edward G. Robinson Jr. (Evan Williams). En realidad no hay evidencia que indique que Monroe estuvo alguna vez en un trío, ni que Robinson y Chaplin fueran homosexuales, bisexuales o tuvieran una relación entre ellos.

Según los informes, Monroe salió con Chaplin por un tiempo, incluso conoció a su famoso padre en un almuerzo, según sus memorias My Father. Si Monroe alguna vez conoció a Robinson (tuvo un pequeño papel en Some Like It Hot), no fueron más que eso, conocidos. En cuanto a la especulación de la película de que la muerte de Cass jugó un papel en el trágico final de Marilyn, él murió seis años después que ella, así que no.

¿El estudio obligó a Marilyn a abortar?

No hay evidencia concreta de que Monroe alguna vez haya tenido un aborto forzado, y no es algo que ella haya admitido o discutido alguna vez.

Sin embargo, era una práctica común en ese momento que las actrices de Hollywood eligieran el aborto por el bien de sus carreras o que sus estudios las alentaran a hacerlo. Hubo, por supuesto, estrellas presionadas a abortar por los magnates de los estudios. Judy Garland fue una de ellas. Si Monroe fue o no una de ellas sigue siendo un misterio.

Sin embargo, el aborto espontáneo de Monroe mientras estaba casada con el dramaturgo Arthur Miller (Adrien Brody) es objetivamente exacto (aunque la causa técnica, su tropezón en la playa, parece ser inventada).

Monroe primero tuvo un aborto espontáneo en 1956, luego un embarazo ectópico en 1957 y un tercer aborto espontáneo en 1958. Aunque se desconocen los detalles, sus abortos espontáneos probablemente fueron causados por el estrés en su matrimonio.

¿Estaba Joe DiMaggio enfurecido por la escena en la que se le levanta el vestido?

La relación con Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) fue breve y violenta. Existen relatos del abuso físico de Monroe por parte de DiMaggio.

Después de la filmación de la escena de la rejilla del metro en The Seven Year Itch (un truco publicitario), según los informes, DiMaggio golpeó a Marilyn en la habitación de hotel más tarde esa noche.

El hijo de DiMaggio también recordó los ataques físicos de su padre a Monroe, recordando despertarse con «el sonido de los gritos de mi padre y Marilyn… Después de unos minutos, escuché a Marilyn bajar corriendo las escaleras y salir por la puerta principal, y a mi padre corriendo tras ella. Él la alcanzó y la agarró por el cabello y medio la arrastró de vuelta a la casa. Ella estaba tratando de luchar contra él, pero no pudo».

¿Fue violada en su primera audición?

Al principio de la película, Norma Jeane se reúne con el Sr. Z, una referencia probable a Darryl F. Zanuck, el jefe de Twentieth Century-Fox. Ella espera conseguir un papel o un contrato de su reunión, y lo hace, pero solo después de que él la viola.

Si bien los abusos sexuales cometidos por magnates de los estudios y ejecutivos durante la Edad de Oro de Hollywood están bien documentados, no hay pruebas de que Zanuck agrediera a Monroe, aunque sí se sabe que la estrella fue abusada sexualmente en la adolescencia.

Zanuck era conocido por sus encuentros cuestionables con aspirantes a estrellas y una predilección por exhibir ante las mujeres su pene. Pero Monroe parece haber escapado ilesa.

«En entrevistas con casi 700 personas, no encontré nada que sugiriera que algún productor de Hollywood violó a Monroe», dijo el biógrafo Anthony Summers en The Guardian.

De hecho, Monroe se enfrentó a Zanuck y ganó: harta de guiones terribles y papeles tontas, Monroe envió un guión a la oficina de Zanuck con la palabra «basura» garabateada en él, antes de romper su contrato y escapar a Nueva York. Una vez allí, fundó su propia compañía de producción, lo que provocó una batalla legal con Fox.

Todo esto derivó en un aumento de su salario y obtuvo la aprobación para escoger al escritor, director y director de fotografía en todos sus proyectos. NADA DE ESTO aparece en la película de Netflix.