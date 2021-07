Backstreet Boys ya tienen fecha para el reencuentro con sus fanáticos

Backstreet Boys se formó en 1993

La agrupación de los 90, Backstreet Boys regresará a la Franja de Las Vegas con «A Very Backstreet Christmas Party»; una serie de 12 conciertos de Navidad.

El grupo se presentará del 11 de noviembre al 23 de diciembre en el Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & Casino; el mismo lugar donde realizó su residencia «Backstreet Boys: Larger Than Life» entre 2017 y 2018, destacó The Chicago Tribune.

Los boletos, cuyos precios comienzan en 89 dólares, salen a la venta el 16 de julio con acceso anticipado para los miembros de su club de fans.

Éxitos de los Backstreet Boys

Backstreet Boys se formó en 1993 y es conocida por éxitos como «I Want It That Way», «As Long as You Love Me» y «Everybody (Backstreet’s Back)».

Sus integrantes actuales son Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson.