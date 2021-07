Ashton Kutcher devolvió su billete para viajar al espacio con Virgin Galactic

El actor Ashton Kutcher había dicho que tenía que estar en el próximo vuelo de la compañía de Richard Branson, pero finalmente no viajó

El actor estadounidense Ashton Kutcher tenía un boleto para viajar al espacio a bordo de la nave de Virgin Galactic, pero reveló que al final no participará en la expedición, ya que su esposa, la también actriz Mila Kunis, lo convenció de que no lo hiciera.

Kutcher había comprado el boleto hace casi 10 años por 200.000 dólares a la compañía del multimillonario británico Richard Branson.

Lea también: Jeff Bezos volará al espacio: Esto es todo lo que debes saber [VIDEO]

«Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio teniendo niños pequeños. Así que terminé devolviendo mi boleto a Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo vuelo, pero no estaré», dijo el actor, de 43 años, en una entrevista a Cheddar News.

Ashton Kutcher sueña con ir al espacio

Kutcher compró su boleto antes de casarse con Kunis en 2015. La pareja tiene dos hijos: Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4. El hecho de que haya devuelto este billete no significa, sin embargo, que renuncie completamente a sus planes de viajar al cosmos, ya que el actor aseguró: «En algún momento, iré al espacio».

Este 11 de julio, Richard Branson realizó un exitoso vuelo al espacio a bordo de la nave SpaceShipTwo VSS Unity, el primer viaje con pasajeros de su empresa de turismo espacial.

La nave fue elevada por el propulsor VMS Eve, de doble fuselaje, hasta una altitud de 15 kilómetros, donde se desprendió y ascendió hacia el espacio, llegando a alcanzar los 89 kilómetros.

El histórico vuelo tuvo una duración de 90 minutos.

Hasta ahora, unas 600 personas han reservado billetes para los futuros vuelos de Virgin Galactic, que ofrecen unos minutos de gravedad cero.

La compañía tiene previsto realizar otros dos vuelos de prueba en los próximos meses y su objetivo actual es realizar 400 vuelos espaciales comerciales al año.