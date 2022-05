Aquaman 2 podría haber borrado y eliminado escenas de Amber Heard

Según ha informado Forbes, Warner Bros. Pictures habría tomado una decisión muy polémica con respecto al montaje de Aquaman 2

La última información sobre Aquaman 2 afirma que Amber Heard habría sido borrada y eliminada del metraje de DC Comics.

Según ha informado Forbes, Warner Bros. Pictures habría tomado una decisión muy polémica con respecto al montaje de Aquaman 2. Por lo visto, la secuela de DC Comics dirigida por James Wan habría borrado y eliminado todas las escenas de Amber Heard. La actriz, que actualmente está viviendo un juicio contra Johnny Depp, interpreta a la reina Mera en las películas del DC Extended Universe. Tras lo sucedido con Johnny Depp en Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore y otras producciones de Hollywood, muchos fans del actor han clamado en contra de la actriz para que sufra un destino similar.

Lo cierto es que, a pesar de que en redes sociales han recogido que es Forbes la fuente de la noticia, no existe veracidad de la información.

Amber Heard con pocas escenas en Aquaman 2

A pesar de que no se ha podido confirmar esta información, lo cierto es que no se espera que Amber Heard tenga mucho peso en la historia de Aquaman 2. Se dijo hace meses que el personaje de Mera apenas aparecería en la secuela. La primera entrega de las aventuras de Arthur Curry (Jason Momoa) sí nos dejó grandes momentos con la Reina de Atlantis. Sin embargo, todo lo sucedido entre la actriz y su ex marido ha salpicado a Warner Bros. Pictures de forma indirecta. El estudio ha tenido que tomar decisiones muy polémicas. Una lástima que el cine se haya visto afectado por un asunto personal. Una cuestión marital que debía solucionarse en los juzgados, en ningún otro sitio.