Tania Giammarco Ianni: «En ningún momento he intentado nada contra Gilberto Correa»

Tania Giammarco, expareja y amiga del animador venezolano rechazó las acusaciones y dijo que todos los rumores son falsos: «Es sabido por sus más cercanos familiares, especialmente su hija, que siempre he estado presente brindándole todo el apoyo incondicional en los momentos de gran dificultad que ha vivido Gilberto»

Tania Giammarco Ianni, expareja y excuidadora del animador venezolano Gilberto Correa, aseguró que en ningún momento ha atentado en su contra. Esto luego de que Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que se inició una investigación por presuntos maltratos, privación ilegítima de libertad y aumento de la dosis médica.

«Este cuento es retorcido, yo lo he ayudado como amiga. Claro que no soy enfermera, tampoco he administrado ninguna medicación», manifestó Giammarco Ianni en un comunicado difundido a los medios de comunicación.

«Este hecho grave que se señaló en varios medios, que pareciera tener un tinte amarillista y comunicacional, ha tomado un sentido desproporcionado, y generó una respuesta por parte de una institución del Estado, que el pasado domingo 1 de mayo, publicó, a través de la red social Twitter, una información en la que se advierte el comienzo una investigación penal en mi contra, haciendo una apología del delito sin que ni siquiera se haya dado inicio a una investigación», agregó.

El animador de televisión venezolano asistió el miércoles 27 de abril al Servicio Nacional de Ciencias Forenses, en la urbanización Bello Monte del estado Miranda, para practicarse un examen ante un presunto envenenamiento.

«Si bien brindé mi apoyo para ayudarlo en momentos difíciles, jamás tuve en absoluto nada que ver directamente con el suministro de los tratamientos que se le aplicaban, de acuerdo a las indicaciones médicas, para hacer frente a las diferentes patologías que él padece. En tal sentido, espero que se haga justicia, y que se aclare este caso, ya que no sólo va en detrimento de mi imagen e integridad, sino también en la de mi familia, y contradice la versión de sus abogados, de sus familiares, incluida su exesposa, y del mismo Gilberto Correa, quienes han afirmado, a través de los medios, que él actualmente goza de buena salud y no presenta envenenamiento alguno, tal como trascendió erróneamente», expresó la mujer.