Anthony Mackie tomará el relevo de Chris Evans en «Capitán América 4»

«Capitán América» tendrá nuevo protagonista

El actor estadounidense Anthony Mackie será el protagonista de la cuarta entrega de «Capitán América», la primera película sobre este superhéroe de Marvel que no tendrá a Chris Evans al frente del reparto.

El portal Deadline señaló que Malcolm Spellman, y Dalan Musson se encargarán del guion de esta cinta de la que no se sabe mucho más por ahora.

Mackie ha interpretado al personaje de Falcon en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).

Sin embargo, su rol adquirió un nuevo significado cuando en «Avengers: Endgame» (2019), la cinta en la que se despidió Chris Evans como Captain America, Falcon recibió el famoso escudo estrellado de este superhéroe.

Nuevo rol como «Capitán América»

Los dilemas personales de Falcon sobre si debía o no asumir el rol de «Capitán América» fueron una parte fundamental de la serie de Disney+ «The Falcon and the Winter Soldier», que se estrenó el pasado marzo.

En cualquier caso, la poderosa imagen en «Avengers: Endgame» de un superhéroe negro con el escudo de Captain America, poco menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una figura de Marvel, sirvió para continuar dialogando sobre el racismo a través de las películas y series del MCU.

Captain America fue el personaje central de tres películas del MCU: «Captain America: The First Avenger» (2011), «Captain America: The Winter Soldier» (2014) y «Captain America: Civil War» (2016).