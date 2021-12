Actriz venezolana Jeska Ruiz denunció que sufrió violencia de género por parte de su expareja

La actriz venezolana Jeska Ruiz denunció presunta violencia de género por parte de Carlos Madera Correa, conocido como el Nigga, Sibilino y otros seudónimos, quien fue integrante de 3 Dueños . La artista aseguró que durante años estuvo sometida a agresiones psicológicas, físicas y sexuales.

«Este ciudadano me maltrató y manipuló reiteradamente, pero dije basta. Llegó el día en el que decidí darle fin a esta pesadilla por mí y por mis hijas», manifestó en una carta pública difundida en sus redes sociales.

Asimismo, hace responsable al cantante por todo daño, agresión o ataque que puedan sucederle a ella o a sus hijas.

Luego de haber denunciado a Madero Correa el 23 de noviembre, un fiscal le otorgó medidas de protección y seguridad que prohíben que Madera y terceros de su entorno se les acerquen.

Sin embargo, aseguró, el 23 de diciembre un hombre la atacó a pocos metros de su residencia, amenazándola de muerte y violación si no renunciaba a la acción penal. Hecho que denunció inmediatamente.

Madera es un exintegrante de las agrupaciones de hip hop 3 Dueños y Vagos y Maleantes. Trabajó en las películas Secuestro express, Las caras del diablo y Azotes de barrio.

Horas después de la denuncia pública, el artista aún no había dado una respuesta en sus redes sociales.

La actriz venezolana no se quedó callada

Jeska manifestó que se siente totalmente vulnerable y dijo estar consciente de que vivirán con miedo, ella y su familia, si continúa protegiendo los detalles de su caso.

«Decidí no callar más, tengo derecho a una vida libre de violencia, a que se haga justicia por todos los años de maltratos que viví. Tengo derecho a que se me respete y se me proteja como humano, mujer, madre y como persona. Preservar mi vida y el derecho a la justicia son mi prioridad. Tampoco puedo ni debo considerar y proteger más la reputación o exposición de mi agresor», manifestó.

Ruiz expresó que con la carta pública rompe su silencio. Y que también debe hacerlo con la discreción que ha mantenido para proteger los detalles de su vida privada.

La actriz venezolana exigió al Ministerio Público que se revisen las medidas de protección y seguridad porque fueron violadas. Pidió asimismo que le otorguen medidas que garanticen eficazmente su seguridad y la de su familia. .

Subrayó la urgencia de que se acelere la investigación porque mientras el proceso no se desarrolle con celeridad sus vidas están en inminente peligro.

«Hoy pido justicia por mí, por mis hijas, por todas las mujeres que sufren y han sufrido violencia. Hayan denunciado a su agresor o no, sé que se sienten vulnerables e irrespetadas como yo. Agradezco infinitamente a todos su credo, sus acciones, palabras y voluntades que puedan ayudarnos a hacer justicia y finalmente acercarnos a una vida justa, cercana al ideal de paz que todos merecemos», finalizó.