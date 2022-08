Actor Ashton Kutcher a punto de perder la vista y el oído por una «vasculitis»

Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Así lo reconoce el protagonista de «Sin compromiso» (No strings attached) en un video que difunde el medio Access Hollywood, que se destacaba por su seguimiento a celebridades.

El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de «Running Wild with Bear Grylls: The Challenge», un programa de National Geographic, donde participa el actor, y en el que incidió sobre el «raro trastorno autoinmune que desarrolló».

«Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio», reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa, reseñó Efe.