Las renuncias de los activistas de Voluntad Popular y los Cazadores de Fake News cazados.

Por: Gian Carlo Di Martino

1.-El bullying… Excelente iniciativa la del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, quien elaboró una ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar (AE) hacia Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual se establece la obligación de las escuelas de tener un protocolo que indique como actuar en estos casos.

Y es que desde la escuela y la casa se deben comenzar a inculcar los más altos valores de la paz, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, que en definitiva son los valores de la revolución bolivariana, del proyecto que se inició con el comandante Chávez y continúa el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros.

2.-La grandeza de Yulimar… Campeona olímpica en 2021 del triple salto. Campeona mundial en 2017, 2019. Campeona mundial bajo techo en 2016, 2018, 2022. Campeona, campeona, Diosa de la Patria de Bolívar, dueña de la emoción y el orgullo de todos los venezolanos y venezolanas.

Yulimar Rojas es Venezuela entera saltando hacia las estrellas, hacia el futuro, hacia la vida sin rendirse, porque eso somos y así somos los venezolanos y venezolanas en nuestro país y en cualquier parte del mundo.

Me arroba y enternece. Me embarga un sentimiento extraño de alegría, tristeza y felicidad cuando la escucho hablar de su pobreza donde la vida es dura, de su casa de zinc cuando niña en el estado Anzoátegui. Una morena que salió de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, como el que nos describe en una gaita «El Colosal» Ricardo Cepeda… «Que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia».

O del ranchito que nos interpreta ese otro grande del género musical zuliano, el extinto Astolfo Romero… «En mi casa se larga el forro…Se venden tetas y mondongos especiales/ Periódicos, terminales, Ganadores y dupletas/ También se pone ampolletas y la costura no falta / Y mamá te echa las cartas si le compráis la gaceta…»

Yulimar es vida, pasión, inspiración, canto, poesía. No hay elogio que describa la grandeza de Yulimar. Reina de Reinas… Una heroína del deporte mundial, digna representante de la mujer bolivariana. ¡A sus pies!

3.-Maniobra propagandística… Siempre lo he dicho, hay que tener cuidado con el exconvicto Manuel Rosales en la gobernación de Zulia. Como en los primeros meses de su gobierno no ha hecho nada de lo que prometió, se quiere atribuir la gestión del Gobierno nacional.

De allí que este pillo en sus recorridos por las comunidades haciendo ya campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2024, habla como si estuviese resolviendo el problema de la electricidad y la crisis de la gasolina. Incluso, por las redes sociales circularon varios videos de unos camiones en Maracaibo llevando unos equipos para Termozulia, con una canción y una inscripción con su nombre.

Rosales consciente de que la revolución trabaja de lleno en ambos casos sabe que, al resolverse, la gente que aún logra engañar, le dará los méritos, cuando la realidad es que él no toma en cuenta las necesidades del pueblo. Nunca le ha importado.

Si de verdad quiere trabajar por el Zulia en materia de electricidad, Manuel Rosales debe hacer lo que dice el ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol: compre transformadores para las comunidades, hágale mantenimiento a los postes del alumbrad público, ¡ah!, pero esto no lo hace, no va a gastar dinero en eso; él seguramente cree que esta vez también podrá robarse la plata de la Gobernación como en su gestión anterior.

Los Cazadores de Fake News cazados

Las acciones delictivas cometidas por Guaidó están suficientemente demostradas. Creo que sería una estupidez expresar lo contraio e intentar ocultar que el autoproclamado es un criminal, golpista, asesino y narcotraficante.

Y cuando hablo de narcotraficante no lo digo ni siquiera por la vinculación que tiene con Biagio Garófalo, sino porque todos lo vimos en una foto en la frontera con el grupo paramilitar Los Rastrojos de Colombia y que, muy bien se conoce también de la relación de él con Alvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

¿O hay alguna duda sobre la conexión de Uribe y Duque con el narcotráfico y los paramilitares? Y eso no lo dice ni el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, ni el presidente de la Asamblea Nacional patriota, Jorge Rodríguez, eso lo dicen los mismos colombianos, de hecho, hay una investigación al respecto en ese país que reiteradamente ocupa los grandes espacios de los medios santandereanos que, por mucho esfuerzo que hacen, no logran frenar las noticias que a diario se derivan del narcoparamilitarismo en el Palacio de Nariño.

Por supuesto, entiendo el trabajo del mayor sicario de la información en Venezuela, Alberto Federico Ravell, sobre quien siempre he dicho que es uno de los mercenarios de la comunicación social más diestros y competentes en la materia. Con Guaidó y el robo de Citgo y Monómeros son muchos los dólares que ha ganado para él y para bozalear a terceras personas.

Ahora, me llama la atención la reacción de «Cazadores de Fake News», red que aparentemente se encarga de desmontar noticias falsas, que se pronunció luego que Cabello y Rodríguez presentaron las pruebas de la vinculación de Guaidó y su gente con el narcotraficante Biagio Garófalo.

Cazadores de Fake News tomó los documentos presentados por Jorge Rodríguez, y pretendiendo justificar que son falsos, comenzó un recorrido de detalles desde la dentadura de Guaidó hasta unas matas de cocos a la orilla de una playa.

Guaidó quedó en silencio ante las revelaciones de Cabello y Rodríguez, es decir, cogió el golpe, es muy difícil evadir la verdad, y fue con el soporte mediático de Cazadores de Fake News que intentó seguidamente desmentir las informaciones sobre sus vínculos con los narcotraficantes.

Pero es evidente que no podía o no sabía qué hacer, hasta que Cazadores de Fake News le dio las herramientas, posiblemente ante la intercesión de Ravell, cuyo objetivo es ocultar públicamente los actos delictivos de Guaidó.

Si Cazadores de Fake News realmente es una organización seria, no tendría algún sentido que se dedicara a efectuar su trabajo sobre una mentira, porque la autoproclamación de Guaidó es una falsedad tutelada por los gringos para derrocar al presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros. ¿O no es así?

Me llama la atención, además, que, en las noticias publicadas al respecto, en palabras de los tales Cazadores de fake News califican a Guaidó de «presidente», aunque aquí debo aclarar que desconozco si realmente así lo denomina esa red o se trata de la manipulación de los periódicos que pretendieron publicar el desmentido de las pruebas en contra del «interino», porque esa noticia salió en los medios campeones de Fake News en Venezuela.

De todas maneras, no es mi intención hacer un desmontaje al estilo Cazadores de Fake News sobre alguna noticia, pero hay cuestiones de sentido común. Como apoyarse en la mentira, para intentar descubrir mentiras en otra parte, porque, repito, el «interinato» de Guaidó es una falsedad que también tiene como finalidad hacerse millonario con el robo de los activos de Venezuela en el exterior.

Un reto para los cazadores de Fake News

Si esta red anti-desinformación –tal como se autocalifica– quiere llegar a la verdad de lo que ocurre en Venezuela, le lanzo un reto partiendo del video de Nitu Pérez Osuna, en el que señala que no conoce a ningún opositor conspirador que no esté millonario. Ese si es un buen tema.

¿Cuántos terroristas venezolanos se han hecho ricos conspirando contra Venezuela en complicidad con los gringos y los colombianos? Muestren, por ejemplo, las cuentas bancarias de Juan Guaidó, Leopoldo López, el canalla Julio Borges, el exconvicto Manuel Rosales, el malandro Henry Ramos Allup, los hermanos Guanipa, y aquí pueden hacer un paréntesis, para investigar cuántas veces les vendió Juan Pablo Guanipa sus campañas electorales a Rosales… en fin.

Otro aspecto que les puede servir de base para desmontar el «gobierno» de Guaidó es que Orlando Viera Blanco, representante («embajador») de Guaidó en Canadá, se presentó a la sede diplomática revolucionaria en ese país, para sacarse su pasaporte a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Teniendo ellos una «embajada», ¿por qué acuden a la del presidente Maduro? ¿Si no pueden sacar el pasaporte, qué hacen esas «embajadas» de Guaidó en el exterior? ¿Cuánto gana uno de esos falsos embajadores? Hay países que apoyan a Guaidó como presidente, ¿pero es constitucional su «gobierno»? ¿O es solo un entramado hamponil urdido para conspirar y robar los recursos de todos los venezolanos? … Ahí les dejo eso.

Las renuncias de los activistas de Voluntad Popular (VP)

No dijeron perro pero mostraron el tramojo. Este dicho encaja perfectamente entre los militantes de Caracas, Miranda, Anzoátegui y Portuguesa que, a través de un comunicado, anunciaron que abandonaban esa organización terrorista, hecho que se produjo poco después de que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, y el presidente de la legítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostraran fotos y videos de Juan Guaidó y otros integrantes de esa pandilla, compartiendo con el traficante de drogas, Biagio Garófalo, detenido actualmente en Colombia.

Los activistas no dijeron Guaidó, ni mencionaron la palabra narcotraficante, según lo que he podido leer hasta ahora al respecto, pero argumentaron que su renuncia fue motivada por la tolerancia al régimen de faltas y malas prácticas. «Las malas prácticas, sucedan donde sucedan, afectan a todos y perjudican a la organización. No se puede pretender rescatar las instituciones de Venezuela, cuando no cultivas y respetas los mecanismos institucionales», expresaron los jóvenes desmotivados.

Para enfatizar «que, al igual que el resto de los venezolanos, esperan de los partidos, políticas útiles, formación y discusión ideológica, instituciones reales para dirimir los conflictos, demandar democracia interna honesta, oportunidades de crecimiento, incidencia en los cambios que queremos, y liderazgo con visión de estado comprometidos con la defensa de la democracia», reseñaron los mismos medios de comunicación social… Y, por supuesto, un narcotraficante como Guaidó alejado de toda ética y moral, no garantiza ninguno de esos aspectos.

Yo siempre he expresado que la gente se va de Voluntad Popular molesta por la manera como Guaidó reparte el botín de Citgo y Monómeros, pero me refiero específicamente a los dirigentes del cogollo, que al no recibir la parte que ellos creen que les corresponde por el robo de los activos de Venezuela en el exterior, deciden dejar esa guarida de hampones y labrarse camino por otro lado.

Pero veo que aquí estamos al frente de una situación diferente. La renuncia de este otro grupo de activistas de Voluntad Popular, se trata de militantes de base, de gente evidentemente engañada por Leopoldo López, fundador de ese bodrio que funge de partido, y por el narcotraficante Guaidó, quien, actualmente lo lidera en Venezuela.

Obviamente se trata de jóvenes que están despertando, que saben que quedarán por fuera del diálogo nacional que plantea el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, sobre la base del desarrollo de la Patria, porque como dice el diputado Jorge Rodríguez, no tienen planteado conversar con delincuentes, bajo el argumentando de que los delincuentes deben estar presos, cuestión que, dicho sea de paso, esperan ansiosos los venezolanos.

Celebro la iniciativa de esos jóvenes de Voluntad Popular, tomando en cuenta que el bienestar del país debe estar por encima de cualquier diferencia política y de algún interés particular, y más de Guaidó, un criminal, asesino, golpista y narcotraficante con cara de bobolongo bien administrada.