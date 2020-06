Russell Campeón de F1 virtual, Marciello gana Le Mans virtual y Hamlin la NASCAR real

George Russell arrancó desde la Pole Position en el video juego F1 2019, le ganó a Alex Albon por un margen de 15 segundos, sólo perdió el liderazgo durante los cambios de neumáticos y además no recibió ninguna penalidad

Termina la F1 virtual

El pasado 14 de junio George Russell del equipo Williams ganó el Gran Premio virtual de Montreal, última carrera de la temporada virtual de F1 2020 y cuarto triunfo consecutivo para él, convirtiéndose en Campeón del Mundo virtual gracias a la ausencia de Charles Leclerc, Lando Norris y otros pilotos que estaban ocupados en las 24 Horas de Le Mans virtuales.

El inglés arrancó desde la Pole Position en el video juego F1 2019, le ganó a Alex Albon por un margen de 15 segundos, sólo perdió el liderazgo durante los cambios de neumáticos y además no recibió ninguna penalidad, a diferencia de sus contrincantes. Fue tan fácil para Russell, que dijo por la radio que se estaba aburriendo por falta de adversarios con quien batallar.

Con el segundo lugar obtenido, Alex Albon se consagra vice campeón del mundo de esta contienda virtual, habiendo superado a Charles Leclerc ya que éste no participó por estar ocupado en Las 24 Horas de Le Mans virtuales, en tercer lugar llegó Esteban Gutiérrez con la Mercedes y en cuarto lugar el brasileño Caio Collet, quién es uno de los pilotos del Programa Junior de Renault, en quinto lugar llegó el YouTuber Tiametmarduk, en sexto lugar el piloto de pruebas de Renault Guanyu Zhou, después Nicolás Latifi de Williams, Callum Ilott de Ferrari, Anthony Davidson de Mercedes, David Schumacher de Racing Point, Pietro Fittipaldi de Haas y Louis Deletraz de Hass, mientras que Pierre Gasly fue descalificado.

Nuevos protocolos de seguridad en F1

A partir del Gran Premio de Austria a realizarse este 5 de julio, al terminar las carreras no habrá podio, ni abrazos ni apretones de mano debido a los protocolos de seguridad contra el coronavirus, así lo explicó Ross Brawn de la Federación Internacional de Automovilismo:

Probablemente alinearemos los autos en la pista con los pilotos adelante, no podremos entregar trofeos ni tener contactos cercanos, sino que los tres participantes más rápidos podrían ser llamados a la recta principal para las entrevistas, también la fase antes de la parrilla de salida será diferente, ya que no podrá haber la multitud de ingenieros, mecánicos y huéspedes, sino que el personal va a tener que ser reducido al mínimo indispensable, y cuando haya que tocar el himno nacional no van a poder estar todos agrupados; esto durará hasta tiempo indefinido, mientras no se solucione la situación coronavirus.

El creador de los motores Mercedes de F1 dejará su cargo

Andy Cowell, de 51 años y jefe de departamento de motores de la Mercedes F1, ya le había comunicado a Mercedes en enero del 2020 su decisión de abandonar el cargo, el cual será ocupado por un grupo compuesto por Hywel Thomas, Adam Allsopp, Richard Stevens y Ronald Ballhaus. Cowell venía de trabajar en BMW y Ford antes de llegar a la Mercedes en el año 2004, y seguirá trabajando para ésta hasta el final de este año, después de eso será libre de retirarse o ir a trabajar con cualquier otro equipo de Fórmula 1.

OMP y Magneti Marelli crean la primera franela biométrica

Ésta recoge parámetros de los pilotos tales como ritmo cardíaco en tiempo real, dilatación torácica, estrés, agotamiento y ha sido homologada por la FIA. Es la primera franela con sistema VISM, acrónimo inglés de Vital Signs Monitor, la cual tiene sensores textiles Sensitex y puede elaborar en tiempo real un análisis de las condiciones del piloto, basado en un electrocardiograma y en la dilatación torácica. Todo esto en vista de que en un futuro próximo se desarrollen sistemas de seguridad para ser utilizados en autos de serie.

24 Horas de Le Mans virtuales

Gana la Rebellion de Raffaele Marciello, Louis Deletraz, Nikodem Wisniewski y Kuba Brzezinski en la categoría LMP, por delante de otros 49 vehículos entre GTE y LMP, en segundo lugar llegó el Team Bycolles, con el prototipo número 4 de Jernej Simoncic y en tercer lugar el Rebellion número 13 de Michael Romanidis, en la GTE ganó el Porsche número 93 de Tommy Østgaard, en segundo lugar el Aston Martin número 95 de Lasse Sorensen y en tercer lugar el Corvette número 80 de Daniel Juncadella.

Charles Leclerc se volcó con su Ferrari y el equipo italiano tuvo un resultado mediocre. Max Verstappen y Lando Norris se tuvieron que retirar por problemas técnicos y hubo muchos problemas con la conexión, pero así pasaron a la historia las primeras 24 Horas de Le Mans por simulador.

Denny Hamlin gana la válida en Homestead de la NASCAR

A bordo de su Toyota Camry del Joe Gibbs Racing con ésta son tres victorias en el 2020 para un total de 40 en toda su carrera; Hamlin logró la Pole Position por sorteo, ya que desde que reinició la categoría no se han disputado calificaciones y las carreras siguen siendo a puertas cerradas y sin público, siendo Hamlin el líder por la mayor parte de las 400 millas de la carrera.

Fue su ex compañero Joey Logano quien involuntariamente le dio una mano a Hamlin bloqueando a Chase Elliott, quien trataba de doblarlo y llegó en segundo lugar, seguido por Ryan Blaney. El orden de llegada de la Dixie Vodka 400 de Homestead fue la siguiente: Denny Hamlin-Toyota, Chase Elliot-Camaro, Ryan Blaney-Mustang, Tyler Reddick-Camaro, Aric Almirola-Mustang, Kyle Busch-Toyota Camry, Austin Dillon-Camaro. El campeonato va de la siguiente manera: 1-Harvick 463; 2-Elliott 455; 3-Logano 434; 4-Keselowski 412; 5-Blaney 411.

Sito Pons a la cárcel

Sito Pons se defiende de las acusaciones de evasión fiscal y dice que no tiene miedo, que siempre ha actuado correctamente: Hemos siempre he hecho las cosas como deberían ser hechas, no estoy preocupado. El dos veces campeón del mundo de la 250 cm³ podría enfrentar 24 años de cárcel y una multa de 12 millones de euros por haber cometido delitos fiscales entre el 2010 y el 2014. Según el periódico ABC español, Pons habría simulado residencias ficticias en Londres y Montecarlo, así como aparecería inscrito en los Panamá Papers.

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio