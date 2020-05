Mónaco virtual, la Coca-Cola 600, un fraude en la Fórmula E y el remake de Lelouch

El domingo también se llevó a cabo una filmación histórica en el trazado del Principado; Claude Lelouch hace un remake del cortometraje “C’était Un Rendez-Vous”, con Charles Leclerc al volante de un Ferrari SF90 Híbrido

Fórmula Uno, entre ficción y realidad

El domingo 24 de mayo se corrió en Monte Carlo el Gran Premio de Mónaco, pero no por las calles del Principado sino desde las computadoras en las habitaciones de los pilotos, algunos de ellos residentes precisamente del lugar como Valtteri Bottas y Charles Leclerc; el ganador fue George Russell después de la victoria en la pasada carrera de Barcelona, en pole position había arrancado Pietro Fittipaldi, nieto del gran Emerson, quien llegó sexto por delante de Lando Norris, en segundo lugar llegó Esteban Gutiérrez, tercero Charles Leclerc, cuarto Alex Albon y quinto Arthur Leclerc, hermano menor de Charles.

Le Grand Rendez-Vous

El domingo también se llevó a cabo una filmación histórica en el trazado del Principado; Claude Lelouch, director de la película ganadora de un Oscar “Un Hombre y una Mujer” y quien además en 1976 filmó un cortometraje de una carrera ilegal de 8 minutos a una media de 80 Km/h y un recorrido de 10 Km por las calles de París, la cual culmina en el Campo de Marte, cuando el conductor desciende del vehículo y abraza a la mujer que lo esperaba en la escalinata, hace un remake de ese cortometraje…

Era una cita

Pero esta vez quien conduce es Charles Leclerc a bordo de un Ferrari SF90 Híbrido, el trazado es el de Montecarlo y el corto ahora se llama Le Grand Redez-Vous, mientras que el original se llama C’était Un Rendez-Vous (Era una Cita) el cual se filmó con un Mercedes 450 SEL que tenía una cámara montada en el parachoques delantero, y fue conducido por el mismo Lelouch de una manera digna de un piloto profesional; de hecho, durante muchos años se especuló que el conductor había sido Jean-Pierre Jarrier o Jacques Lafitte, y que el auto era un Ferrari, pero la verdad es que el sonido había sido grabado del Ferrari 275 GTB de Lelouch y luego montado sobre la filmación.

Fue un milagro!

El resultado fue tan vívido, espeluznante y real que se convirtió en objeto de culto entre los fanáticos de la velocidad, hubo zonas de la ciudad donde se tocaron los 140 Km/h, se irrespetaron semáforos en rojo, pares, pasos peatonales, precedencias y todos los límites de velocidad, casi atropellan a una señora y por si fuera poco lo hizo ilegalmente, pues el Ayuntamiento de París le negó el permiso para realizar la filmación, es por eso que el cortometraje siempre fue visto como algo fuera de la ley, y no se comercializó hasta el año 2013 ni se transmitió por televisión ni se proyectó en salas de cine, dándole un aire de misterio, rareza y leyenda.

Ferrari reapertura su Reparto Corse

Este 21 de mayo la Ferrari oficialmente salió del encierro para retomar su actividad deportiva, exactamente el mismo día 70 años después de su debut en F1 en el Gran Premio de Mónaco de 1950, para así preparar el inicio de la temporada 2020 y la primera carrera del 3 al 5 de julio en el A1 Ring en Austria, así como también inició la puesta a punto de los vehículos, lo cual estaba prohibido durante el período de encierro, descubriendo que había problemas de torsión en el fondo plano del vehículo, que además causaban torsión y posibles roturas en la campana de la caja de cambios, por lo que anuncian que el SF1000 que veremos en Austria será diferente del que correría en Australia y con una nariz modificada. Dentro de 9 grandes premios la Ferrari llegará a las 1000 participaciones en carrera.

Fórmula E virtual en Berlín

Después de 5 carreras virtuales de la Fórmula E en lo que se ha denominado el “Reto Corre en Casa”, se ha vivido un momento de vergüenza durante el último round en Berlín, al descubrirse que Daniel Abt del equipo Abt Audi Sport se hizo sustituir en la calificación y la carrera por el corredor profesional de videojuegos Lorenz Hoerzing, quien corre en la categoría paralela a la Fórmula E, la Race Challenge.

Abt aparentemente había llegado tercero, pero durante la carrera algunos pilotos notaron que la cámara no enfocaba su rostro, además de que Abt nunca había corrido tan bien y eso despertó sospechas, las cuales e hicieron reales cuando revisaron la dirección IP de su computadora y descubrieron que no era la suya sino la de Hoerzing, descalificándolo de inmediato. Audi Sport ha decidido suspenderlo indefinidamente, aun siendo el hijo del dueño del equipo Abt con quien corren los Audi y después de haberse disculpado públicamente tendrá que donar 10.000 dólares a UNICEF. Así Oliver Rowland y Stoffel Vandoorne mantienen el primero y el segundo lugar, mientras Pascal Wehrlein sube al tercer lugar perdido por Abt.

Nascar, Coca-Cola 600

En la tercera carrera de la Nascar desde que terminó el encierro ganó Brad Keselowski con un Ford Mustang, en lo que fue la carrera más larga en la historia de la Nascar, debido a las 600 millas recorridas y a todas las banderas amarillas y neutralizaciones durante esta; en segundo lugar llegó Jimmie Johnson y en tercero Chase Elliott, pero a través de sensores ópticos se reveló que la suspensión trasera de Johnson estaba alineada de una manera irregular, siendo descalificado por esto y pasando Elliott al segundo lugar y a su vez subiendo Ryan Blaney al tercero. La carrera se corrió a puertas cerradas y sin público y el campeonato va de la siguiente manera: Kevin Harvick 258 puntos, Joey Logano 224, Alex Bowman 219.

Rossi y la MotoGP

El pasado fin de semana Valentino Rossi volvió a subirse a una moto, esta vez una Yamaha R1 de calle, para entrenarse en el Circuito Marco Simocelli de Misano Adriático, y a decir de su expresión se sentía muy feliz de volver a la pista, pero aparte de los rumores sobre su futuro matrimonio con Francesca Sofía Novello, la cual dice que de él no ha recibido ninguna propuesta, también se rumora que Petronas está lista para darle una moto en el 2021, aun cuando no han firmado contrato todavía, pues Rossi no quiere correr solo para despedirse o ser de la partida, quiere primero ver si es competitivo y así firmar, si no lo fuera el retiro sería inmediato y definitivo.

