Olga Tañón, el terrorismo opositor y la diplomacia bolivariana-chavista retumbando en el mundo.

Por Gian Carlo Di Martino

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- La diplomacia bolivariana retumbando en el mundo… En los pasos que Venezuela da en función del desarrollo y progreso de la Patria, y de una nueva visión geopolítica bajo el principio de la multipolaridad, ha jugado un papel primordial la diplomacia chavista, que actualmente sigue nuestro canciller Carlos Faría, basada en la paz, la verdad, la dignidad y la justicia.

Y digo chavista, con mucho orgullo, porque con Chávez la diplomacia tuvo un antes y un después. Eso es innegable… Lo expreso de otra manera: Chávez revolucionó la diplomacia. Con Chávez, la voz de los pueblos más oprimidos retumbó en el planeta.

En tal sentido, quiero destacar el trabajo bolivariano articulado que se inició con el Comandante Eterno y que sigue el presidente Nicolás Maduro Moros, el cual involucra, además de los ministros para Relaciones Exteriores, a viceministros, directores, embajadores… al equipo en pleno.

Por la Cancillería venezolana han pasado grandes ligas de la diplomacia bolivariana-chavista. No podemos olvidar que Nicolás Maduro fue canciller de Chávez desde 2006 a 2012. Y que tuvimos también cancilleres de la talla de José Vicente Rangel (†), Alí Rodríguez Araque (†), Roy Chaderton, Elías Jaua, Delcy Rodríguez, Samuel Moncada, Jorge Arreaza y Félix Plasencia. Hicieron una labor extraordinaria. Cada uno en su estilo, pero con el mismo norte, con los mismos objetivos trazados por «El Gigante».

Gracias a esa diplomacia de la paz y de la verdad, Venezuela retumba en el mundo con una voz firme y fuerte, que toman en cuenta tanto los países amigos como los que nos adversan.

Recientemente lo vivimos desde Cuba, durante la intervención del presidente Maduro en la XXI Cumbre del ALBA -TCP, condenando la exclusión de los países progresistas Latinoamericanos y Caribeños de la Cumbre de las Américas, solo por citar un caso, por cuanto nuestra historia diplomática está llena de discursos memorables de venezolanos que nos representaron y nos representan, comenzando por Chávez marcando la diferencia.

Por eso, aprovecho el momento para expresar toda mi admiración a ese gran equipo que conforma el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Exteriores. Mi apoyo incondicional, para esa labor en pro de nuestra revolución bolivariana y en defensa de los pueblos más vulnerables del planeta.

2.-Libertad para Alex Saab… De acuerdo con las afirmaciones del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, basadas en las confesiones de Max Esper, exsecretario de Defensa de EE. UU., el Gobierno del psicópata Donald Trump tenía pleno conocimiento de que Saab cumplía funciones diplomáticas para Venezuela.

Así que ese criminal sabía que violaban el derecho internacional, pero no le importó porque su objetivo era armar pruebas falsas, a través de Saab, en contra del presidente Nicolás Maduro, para poder invadirnos militarmente y acabar con la revolución bolivariana; por eso, el proceso que se le sigue en EE. UU. a nuestro embajador plenipotenciario de Venezuela en Africa, es un juico amañado, corrupto, que impide su inmediata libertad.

3-.El uribismo… Expertos analizan la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que ganó Gustavo Petro, y plantean su dudas con respecto a si el uribismo desaparecerá del escenario político.

En mi criterio, el criminal Alvaro Uribe, como todo mafioso, no se dará por vencido muy fácilmente, quizás si lo llevan a juicio y lo envían a la cárcel para que pague por todas las personas que ordenó picar como paramilitar, por sus falsos positivos y sus andanzas en el narcotráfico, lo puedan hacer desaparecer, o por lo menos, minimizarlo en la política.

Ahora, de lo que yo no tengo la menor duda es que sus acciones sanguinarias seguirán vigentes en la población más desasistida de Colombia. Es mas creo que recrudecerán. Uribe es un asesino, un homicida lleno de odio y, como todo mafioso, se seguirá vengando del pueblo.

Dolorosamente siento que ese forajido, con lo que le queda a Iván Duque en el poder, continuará la matanza de campesinos y campesinas y de líderes y lideresas sociales.

4.-Olga Tañón… La «Mujer de Fuego» anuncia que se presentará en Venezuela, lo lamentable para ella es que en la Patria de Bolívar sigue gobernando el presidente Nicolás Maduro; tengamos presente que la cantautora puertorriqueña dijo que no volvería al país mientras el dictador estuviese en el poder, pero como que le picó el bolsillo, porque, ¡ahí les va!

Recordemos que la artista se molestó e hizo un show público en vista de que se cansó de gritar en sus presentaciones internacionales «Viva Venezuela Libre», y después que organizaron el concierto musical de Cúcuta, Colombia, para promover la invasión militar del imperio gringo en Venezuela, Nacho, quien se terminó robando la plata de ese evento, no la invitó.

Seguramente esa señora nos quería ver convertidos en una colonia gringa como su tierra natal, pero en vista de ese fracaso, decidió regresar por la plata que siempre se ganó en nuestro país; sepan, además, que esta es otra «cristiana» que, como «El Puma» José Luis Rodríguez y Ricardo Montaner, solo creen en el dios-dinero. Esos no leen la Palabra, ni mirarán la Biblia, pero cómo deben revisar sus cuentas bancarias.

Aunque no deja de llamarme la atención que sean precisamente los artistas que se presentaron en el denominado Venezuela Aid Live, los que estén regresando como corderitos a Venezuela. ¿Será que Nacho también se robó la plata de pagarles a los cantantes y, de alguna manera, la quieren recuperar? Nacho es capaz de eso y mucho más.

5.- Mafias hospitalarias… Excelente iniciativa la del presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, al ordenar la activación de inspectores secretos en los diferentes centros asistenciales del país, con el objetivo de acabar con los bandoleros enquistados en el sistema de salud pública nacional.

Gente encubierta que atrape con las manos en la masa a esos hampones, que atentan contra la vida de la población. Cuántos enfermos no habrán muerto en Venezuela por falta de los medicamentos y los equipos que se han robado esos bandidos. Son unos asesinos.

6.-La matanza y los tiroteos en EEUU… Es grave lo que ocurre en ese país, precisamente en el imperio norteamericano, hacia afuera mantiene una posición bélica, guerrerista, que lo ha convertido en el más grande asesino del mundo, y a lo interno, su misma gente se mata en absurdas balaceras que solo se explican en una sociedad fuertemente influenciada por el proceder criminal de sus gobernantes, encima de eso corrompida y destrozada por el alto consumo de drogas, de licor y el uso indiscriminado de armas de fuego.

Lo peor es que organismos multilaterales como la ONU y la OEA lo que hacen es lamentar los hechos, una cuestión irracional; de qué vale apenarse después que la gente es asesinada. Como dice el camarada Diosdado Cabello, hay que hacer algo, porque es muy fácil echarle la culpa al homicida, cuando el verdadero responsable es el sistema.

7.-La operación golpista «La Salida» de Leopoldo López… Por ahí leí en una noticia que ese criminal, cabecilla de la pandilla terrorista Voluntad Popular (VP), decía que está de acuerdo con la flexibilización de las sanciones en contra de Venezuela. ¡Que caradura!

¿Se olvidó de los más de 100 venezolanos muertos en la operación denominada La Salida”, acción que encabezó pretendiendo derrocar la revolución bolivariana? Ese bandido que hasta hace pocos días solo creía en tumbar y asesinar al presidente Nicolás Maduro, pero ahora, derrotado y sin poder, sin el más mínimo respeto por la vida de esa gente que murió en su criminal aventura, quiere acuerdos en la mesa de diálogo de México, para, de alguna manera, participar en las elecciones presidenciales de 2024.

8.- Los dos primeros «guarimberos» de Venezuela… No podemos dejar que la memoria se nos ponga en blanco. En estos momentos cuando se dan pasos trascendentales, como el regreso de las empresas petroleras, el diálogo de México y se avanza en función del progreso y el desarrollo, tenemos que tener presente quiénes fueron los dos primeros «guarimberos» del país.

Hay que recordarlos para que la historia no se repita. Se trata de los homicidas Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López, quienes actualmente hablan y parece que estuviesen explicando la parábola del Buen Pastor: Jesús nos conoce y cuida de cada uno de nosotros.

Pero la realidad es que los hechos terroristas que sembraron el caos en Venezuela, comenzaron con el llamado de «arrechera» de Capriles Radonski, al perder las elecciones presidenciales frente al presidente Nicolás Maduro en 2013, situación que dejó 11 muertes en el acto y desde entonces no ha parado la violencia.

No se podía permitir perder ante un chofer bus, más cuando sus papás le habían prometido como regalo la silla de Miraflores. Para ello lo educaron y lo prepararon toda la vida, y ya sin el Comandante Chávez y con 41 años, pensó que le había llegado la hora, pero cogió una paliza.

Capriles se quiso reponer, pero se le abrió por la baranda el delincuente Leopoldo López con la organización criminal Voluntad Popular, y quien igualmente había sido formado por sus padres, para que, cuando estuviera grande, asumiera la Presidencia de la República.

De esa forma, ese par de asesinos se enfrentaron en una competencia para ver quién de los dos era más violento, quién sobresalía más, quién era más líder, quién ocupaba más espacio en los medios de comunicación social, y con esos objetivos trazados López se lanzó en la operación golpista denominada “La Salida”, que como ya dije, dejó más de 100 inocentes muertos, y siguió con las peores marramuncias e intentonas golpistas tendentes a que el pueblo pasara necesidades y penurias, y se le rebelara al presidente Nicolás Maduro.

Así llegó el narcotraficante Juan Guaidó y nos envolvió en una guerra multimodal, creyendo que había llegado el final de Maduro. Antes se la quiso echar de líder el bandolero Freddy Guevara, pero este es ya casi una imagen borrosa. Se escuchaba más de él cuando el dictador expresidente de Chile Sebastián Piñera, lo protegía en la embajada de ese país en Caracas, a donde corrió valientemente con el fin de esconderse.

Porque todos son unos cobardes. No olvidemos que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, hizo entregar a Leopoldo López sin disparar un solo tiro. Sencillamente le mandó a decir que su misma gente lo quería matar porque necesitaba un mártir, y de una vez desprendió con las manos estiradas para que nuestro camarada le colocara las esposas.

Por fortuna, el presidente Maduro derrotó a todos esos bandidos, así como al imperio norteamericano, al narcogobierno de Colombia y al resto de los países del extinto Cartel de Lima.

9.-El terrorismo opositor… El presidente Nicolás Maduro Moros denunció que la oposición hamponil venezolana atacó las refinerías y el Sistema Eléctrico Nacional, al complejo refinador de petróleo en Paraguaná, estado Falcón; a El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, y al Complejo Eléctrico de El Guri en el estado Bolívar.

Ese es el problema del diálogo con los violentos, por un lado, hablan de amor y paz, pero, por otro, insisten en el saboteo, en el desorden, en el caos, en hacerle daño al pueblo; tomemos en cuenta que, en estos casos, las personas más vulnerables son las que sufren con mayor rigor las consecuencias de esas arremetidas, sin embargo, siguen con la idea de sacrificar a los venezolanos para que se le subleven a Maduro.

No cesan en sus viles acciones. No quieren convencerse de su fracaso. Se los ha demostrado el pueblo, se los han dicho en la cara sus amos del norte, mas no se detienen. Son personas de naturaleza delincuencial. Llevan la violencia en la sangre.

Por eso, debemos estar atentos con los forajidos que integran las bandas terroristas Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática (G-4), que ya andan en campaña presidencial; mantienen un discurso pacifista, mientras bajo cuerda insisten en causar destrozos.

Estoy de acuerdo con las negociaciones de México, pero no podemos olvidar que esas conversaciones son con los responsables de las guarimbas, que hicieron un daño inmenso a la economía y a la infraestructura nacional.

El pueblo de Venezuela debe estar consciente, además, que vamos a un diálogo por la insistencia de nuestro presidente Maduro, no obstante, el golpe de estado, la guerra económica y los intentos de magnicidios, siguen latentes.