Roberto Malaver

Aumentó la gasolina! ¡Ponme el tanque full! Estamos llevando palo cochinero por todas partes. Apoyamos las sanciones y el bloqueo, y apareció Irán para echarnos esa vaina de traer cinco, ¡cinco!, buques cargados de gasolina y los aditivos para que el país pueda seguir produciendo gasolina y para jodernos a nosotros, que queremos que se vaya el dictador, y por lo visto se está afincando más en el poder.

Y menos mal que ahora que llegó la gasolina tienen ese peo con el pago y la maquinita y dámela con plomo, sin plomo, con dólares, con petros, con bolívares, con morlacos, y por lo que más quieras, y no me eches más cartas.

El peo está formado pero en las estaciones de servicio, o sea, en las bombas, allí todo el mundo quiere que le echen sus 120 litros de una vez, así no le quepan en el tanque. Y la gente se queda esperando horas y horas allí, porque los buques iraníes trajeron gasolina pero no trajeron las gandolas para distribuir ese vaina por todo el país.

Y para que no se note tanta la coñaza que nos están dando, entonces decidimos firmar un acuerdo con la dictadura para ver si nos ayudan para seguir luchando contra el coronavirus, cuando el interino escuchó acuerdo dijo que no, que «yo no firmo acuerdo, yo firmó contratos como el de Goudreau», pero la vaina está marchando.

Lea también: Escenario post Gedeón: Venezuela contra la delincuencia internacional

Además, también le están dando duro al compañero Trump, que incluso tuvo que meterse en el búnker y después dijo que fue para ver cómo estaba eso por allí, mentira, estaba como nosotros, asustadísimo, porque cómo carajo hacemos nosotros para defendernos ahora, sí el gobierno que nosotros defendemos, es decir, el de los Estados Unidos, está ardiendo y un montón de gente anda arrechísima porque un policía le puso la rodilla en el pescuezo a un negro y se murió del susto, así nos dijeron nuestros periodistas, y a ellos son los que nosotros les creemos.

Y a los medios y periodistas que nos defienden se les ve la costura por todas partes, aquí, cuando había guarimbas era represión y violación y torturas y asesinatos, y allá, con el compañero Trump, no encuentran qué adjetivo colocarle a las manifestaciones arrechísimas que están haciendo por el negro que se murió del susto, así nos dijeron, los periodistas, mosca.

Y mucha gente diciendo que a lo mejor Estados Unidos se invade así mismo para evitar ese peo. Otros dijeron que Trump había dicho disparen primero y averigüen después, y uno que sí se arrechó fue un tal Jim, del Pentágono, que dijo que Trump estaba abusando del poder y que él nunca había visto una vaina así.

Carlos –Sin vergüenza-Vecchio estaba con Trump en la Casa Blanca, y cuando se fue la luz aprovechó para gritar: «Te queremos, Trump». Y cuando volvió la luz, Trump preguntó: «¿quién será ese jalabolas que gritó por ahí?»

El papá de Margot llegó y se quitó el tapaboca y dijo: «ocho horas en la cola, y todavía no ha llegado la gandola con la gasolina. Eso no lo aguanta nadie. Decidí venirme para acá a esperar que esa vaina mejore. Y eso que estaba en la cola que se paga con dólares, y nada, no caminaba esa vaina». Y se fue al cuarto y ahora sí, el coñazo que le dio a la puerta fue tan fuerte, que la puerta de la nevera se abrió y salió saltando un pollo y llegó hasta el medio de la sala. Y en eso se escuchó la voz de la vecina. «Echaste gasolina, gran carajo»

-Deja que salga la luna. –Me canta Margot

Foto: Cortesía

Ingresa a este link y participa en esta encuesta de QUÉ PASA en nuestra cuenta de Twitter: