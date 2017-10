Análisis: ¿Ver pornografía es malo para la salud?

Fotos: Referenciales

Para algunos la pornografía no tiene nada de malo, pero para otros sí que lo tiene. Se puede considerar pornografía toda obra artística, literaria, pintura, espectáculo, pintura y todo aquello que haga alusión a imágenes con un contenido sexual.

La moralidad es subjetiva

La moralidad del individuo es muy subjetiva. Para cada quien algo es moral o inmoral dependiendo en la cultura que haya nacido, su educación, sus principios, costumbres y ética. En las culturas occidentales es normal ver a las mujeres con las piernas descubiertas, pero en países orientales como en Marruecos donde existen prohibiciones a las mujeres y normativas que limitan a las mujeres al vestirse, tapándose con un vestuario oscuro que sólo deja asomar los ojos.

La pornografía sigue siendo polémica

En el mundo, la pornografía siempre ha sido una polémica, tanto así que aún debe verse sin volumen y con temor que alguien te descubra viéndola en algunos casos, no en todos porque cada quien decide cómo consumir contenido y verlo delante de las personas que quiera. No obstante, han asociado el consumo de la pornografía con los comportamientos inadecuados y delincuenciales con el grado de permisividad. Para los adultos no supone un problema; en cambio, para los niños sí.

Es importante que un niño reciba educación sexual como lo principal. Que consuma contenido audiovisual o de cualquier tipo que tenga material pornográfico sin antes conocer por lo menos cómo vienen los niños al mundo es garrafal. En el peor de los casos desorientaría al niño y lo impulsaría a tener en un futuro relaciones disfuncionales con su pareja.

Material regulado

Por otro lado, hay personas que deben ser protegidas del contenido sexual. Muchos no lo quieren ver por decisión personal y es por esto que se limita la difusión pública del material pornográfico. En la actualidad debe buscarse en distintas páginas web y comprarse específicamente, pero esto no quiere decir que no existan contenidos implícitos en la publicidad. Si te fijas bien, por doquier hay pornografía.

Ser precavido es mejor

Es importante destacar que si se educa a un niño desde una edad muy temprana. Se le habla sobre este tipo de contenido sexual en la red, no es necesaria ninguna prohibición o limitación. Es un error decirle a un niño que no vea porno. Pero no lo es que sea supervisado y se mantenga un control de lo que observa en los distintos canales de comunicación, sea en la televisión, revistas o a través del internet.

Lo dice la ciencia

Un estudio científico publicado en el año 2014 en JAMA Psychiatry analizaba la influencia del consumo de pornografía en el cerebro, esto lleva a que tu cerebro se encoja progresivamente. Pero ¿Es posible que la pornografía atrofie y dañe tu mente?

En la investigación realizada por científicos del Instituto Max Planck de Berlín, los científicos analizaron la actividad cerebral de 64 hombres que veían pornografía y se hizo un buen descubrimiento, las personas que pasaban más tiempo viendo porno tendían a tener un cuerpo estriado, una zona del cerebro relacionada con el placer y los circuitos de recompensa, más pequeño. Sin embargo, qué importancia tiene y qué implica que sea más pequeña.

La parte del cerebro afectada es muy importante para las actividades que tienen relación con recompensas según explica un neurobiólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, José Antonio Esteban García.

El cuerpo estriado interviene en respuestas relacionadas con el placer, como el que se produce al comer o tener sexo, o con el consumo de drogas.

En definitiva

Como resultado concreto, el porno puede verse como producción de entretenimiento, pero este material se convierte en algo dañino, sea ocasionalmente visto o de forma continua y excesiva. Esto porque el cerebro libera gran cantidad de dopamina satisfaciendo una necesidad que debería ser una relación sexual humana y no visual. No es lo mismo engañar a tu cerebro viendo porno, diciéndole que eso es la satisfacción a que tu cerebro entienda lo que realmente es tener sexo. Eso, puede dañar tus relaciones íntimas en el futuro, así que ten cuidado.

Como todas las cosas, eres el responsable de lo que haces, dices y de tus preferencias. Si consumes alcohol obviamente hará daño a tu salud, si consumes drogas quizás pase lo mismo; también pasa con la pornografía, aunque de vez en cuando no es mala y puede verse como un material educativo y recreación para las parejas, hay que tomar en cuenta que todo en exceso y sin control es malo.