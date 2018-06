La actriz Daniela Alvarado suspendió su presentación en Lechería por motivos de salud

La actriz venezolana anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram



Foto: Agencias

Reconocida actriz venezolana Daniela Alvarado, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar a sus seguidores, específicamente a los de Lechería, Estado Anzoátegui, que por motivos de salud la presentación de su show Hecha en Venezuela, había sido cancelada.

«De verdad quiero que sepan que mi compromiso con ustedes es que quiero volver, de verdad les pido mil disculpas, y nada nos vemos en una próxima oportunidad», expresó la intérprete, quien a juzgar por imagen estaba a punto de llorar.

«Perdónenme pero mi salud no me permite estar con ustedes. No se si tengo un cuadro viral o gastrointestinal, por lo tanto me vi en la difícil situación de suspender nuestra función», escribió junto a una material audiovisual en el que ella misma se disculpó con quienes adquirieron entradas para la función.

La hija de los también reconocidos actores venezolanos Carmen Julia Álvarez y Daniel Alvarado, agregó que era primera vez que esto le pasaba, por lo que pidió que no se molestaran con ella, «estoy muy débil y los dolores son muy fuertes». También, destacó que la fecha será reprogramada.