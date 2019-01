El venezolano Josef Martínez renovó contrato con el Atlanta United

El Atlanta United anunció hoy la extensión de contrato por cinco años más con el delantero venezolano Josef Martínez, el cual será hasta la temporada 2023.

“Esto significa mucho para mí debido al afecto que me han mostrado los fanáticos, es único “, dijo Martínez. “Tengo que agradecerles a todos. Mis compañeros de equipo, la ciudad, mi familia y amigos, porque este es un sueño que siempre he tenido. He dicho antes que no quiero ir a ningún lado porque esta es mi casa. Puedes esperar más trabajo, más intensidad, porque así soy yo. Quiero ganar. Quiero hacer todo por mis compañeros de equipo y por la ciudad”, añadió.

Después de anotar 19 goles en 20 partidos durante su primera temporada con el Atlanta United, se convirtió en el primer jugador de la MLS en ganar las Estrellas, la temporada regular y los honores de Jugador Más Valioso en la misma temporada.

El jugador de 25 años tiene un promedio de .93 goles por partido y 1.04 goles por 90 minutos en la temporada regular de la MLS en 54 juegos, los cuales ocupan el primer lugar en la MLS. Anotó 31 goles para ganar la Bota de Oro de la MLS, luego, agregó cuatro goles durante los Playoffs de la Copa MLS.

