Ex mánager de Juan Gabriel afirmó que reaparecerá el 7 de Enero (+VÍDEO)

Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel, afirmó que el Divo de Juárez aparecerá en la escena pública el próximo 7 de enero, día en que el cantautor cumpliría 68 años.

Cabe destacar que, Muñoz, desde hace meses asegura que Juan Gabriel está vivo.

La polémica por la reaparición del cantante Juan Gabriel no termina y sus fanáticos esperan que hoy desmienta su muerte y hasta han organizado eventos en Facebook para celebrar su llegada, pero según el ex mánager hoy no veremos al intérprete de “Amor eterno”, sino el próximo año porque deben esperar una aprobación.

El ex manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, dice que El Divo de Juárez podría aparecer el próximo 7 enero que es el día de su cumpleaños. Mira la entrevista exclusiva realizada por @MariaCeleste #ARV #AlRojoVivo pic.twitter.com/6V194W0GXN — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) December 15, 2018

“Yo nunca dije que el día 15, dije que a partir del día 15. A lo mejor es el día 7 de enero que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios a ver si lo quieren hacer el día internacional de Juan Gabriel”, dijo en entrevista con María Celeste Arrarás, en el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo.

Agregó que Juan Gabriel aparecerá hasta que tenga la autorización “de la persona que lo va a sacar”, aunque se negó a dar su identidad porque no puede.

Joaquín Muñoz calificó de “charlatana” a Latina Medium, que presuntamente se ha comunicado con el espíritu de Juan Gabriel.

Por su parte el productor musical Gustavo Farías, amigo de Juan Gabriel, negó que el Divo de Juárez reaparezca hoy porque murió en 2016.

En entrevista con Telemundo, Farías aseguró que aunque nunca vio el cadáver de Juan Gabriel, está seguro que no reaparecerá este 15 de diciembre.

“Estaban totalmente hechos pedazos no vi el cuerpo pero vi a las personas que si vieron el cuerpo y que no quieren hablar porque sus razones tendrán”, declaró del disco Dúos 2 de Juan Gabriel.