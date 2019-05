Presumen fuga de Ivan Simonovis

El ex comisario Iván Simonovis, quien tenía condena de casa por cárcel desde 2014, presuntamente se ha fugado de su domicilio en la mañana de este jueves según cantidad de rumores no confirmados.

El abogado de Simonovis, Joel García, expresó que “queremos saber dónde está Iván Simonovis, porque él está bajo la custodia del Estado, ellos tienen que saber. Iván tiene un GPS en su tobillo, es imposible que no se sepa dónde está, necesitamos saber de él”.

A través de Twitter, la esposa de Iván, Bony Pertiñez de Simonovis, quien no sabe aún del paradero de su esposo, publicó que “no estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo. Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel”.

Asimismo, indicó que “el Sebin niega el acceso al defensor de mi esposo, Joel García, a nuestra casa. Hago responsable al gobierno de Maduro por lo que pueda pasarle a mi esposo y a nuestro hogar”.