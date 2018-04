Fallas eléctricas afecta a gasolineras de Maracaibo

Varias estaciones de servicio en Maracaibo, estado Zulia, amanecieron cerradas este domingo por la falta de electricidad y combustible

Foto: Agencia

Zulia- Repletas de vehículos esperando «tanquear» amanecieron ayer múltiples estaciones de servicio en Maracaibo. Las colas se hacían kilométricas en el transcurso de la mañana debido a que muchas gasolineras se vieron en la necesidad de cesar labores por falta de electricidad y de combustible.

La E/S Servicios Populares estaba 1a reventar». La inmensa cola daba la vuelta a la manzana y, aunque avanzaba rápido, no paraba de crecer. Allí, Fabricio Reyes opinó que, tras recorrer tres gasolineras, “el problema es eléctrico y de distribución porque no puede ser posible que hayan estaciones cerradas y otras que no tienen combustible”.

Los conductores recorrían la ciudad para tanquear, pero entre estaciones cerradas y otras con largas colas que bordeaban cuadras, no quedaba más remedio que seguir rodando.

«Fui a la E/S Quintero en Bella Vista y está imposible llegar, una cola inmensa, y frente al Costa Verde también, estaba full», dijo Ítalo Daddosio mientras encontraba alivio en la mediana línea de carros de la E/S Cosmopólita.

Lo mismo le ocurrió a Juan Molinares, que esperaba para surtir el carro en la E/S La Estrella que, a pesar de estar concurrida, no se comparaba con otras bombas. «Perdí la cuenta de todas las estaciones que he revisado. En la Circunvalación 2 y en La Limpia están todas cerradas», dijo el hombre, que decidió esperar un rato más y llenar el tanque, a quedarse sin su litraje.

Las estaciones Belloso y Detroit recibían tambén a los conductores rezagados que visitaban hasta 3 bombas que estaban “repletas”, mientras que las gasolineras Buenos Aires, El Turf, El Carmen y la ubicada en la avenida 16 con calle 90 permanecían cerradas.

El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, aseguró que la distribución del combustible en el estado está «en un 100% garantizada» por lo que el cierre de varias gasolineras en un mismo momento se debe a los cortes eléctricos producto del estado de la red de electricidad regional, que afectan el servicio de las gasolineras.

«Cuando se hace la distribución de cargas hay estaciones de servicio que quedan sin electricidad», explicó. Ante ello, dijo que la Gobernación sigue trabajando fuertemente en el tema eléctrico para incorporar más megavatios a la red regional, acompañando así la inversión que supera los 2 millones de dólares que se ha hecho para dar estabilidad y confiabilidad al servicio.

Pidió a la colectividad mayor consciencia para que «aquellas luces y electrodomésticos que no estén usando los apaguen» y disminuir así el 20% de consumo por artefactos en desuso.