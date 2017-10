Choferes de la ruta Socorro abusan con el cobro del pasaje

No es la primera vez que situaciones similares ocurre con los conductores de Socorro, puesto que en varias oportunidades han sido señalados por los usuarios de malos tratos y otras actitudes fuera de las normas de buenas costumbres

Foto: Referencial



Maracaibo – Ya es común escuchar a los choferes de la ruta Socorro exigir el pago de Bs. 1.000 corto y hasta Bs. 2.000 largo por el cobro del pasaje.

Aunado a eso también establecen la ruta que más les convenga, sin tomar en cuenta las necesidades de los pasajeros.

La usuaria Adriana Velásquez, comentó «Siempre que me monto en un carrito de Socoro debo preguntar primero cuanto es el pasaje y si se va por la vía o por la uno, porque luego que me embarco me quieren cobrar más de lo establecido por la ley y además me dicen que se van a meter por la circunvalación uno».

Cabe resaltar que la ruta va desde el Sector Cuatricentenario, a la altura del Distribuidor Hugo Chávez, hasta frente a Los Tribunales, pero para llegar a su parada de destino deben hacerlo por el sector Arismendi al que siempre le «sacan el cuerpo» atribuyendo que las vías están en mal estado.

El llamado es a los organismos competentes para que hagan cumplir la ruta reglamentaria y además cobren el pasaje acorde.