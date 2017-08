Devolvieron a Ledezma para su casa

Lo devolvieron de la misma forma en que se lo llevarona Ramo Verde de madrugada y sorpresivamente

Al igual que el pasado martes cuando en plena madrugada el Sebin sorprendió a la familia Ledezma Capriles trasladando al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma de su vivienda a Ramo Verde, en la madrugada de este viernes devolvieron el beneficio de casa por cárcel al líder opositor.

La información la dio a conocer, a las cuatro de la mañana de este viernes, la esposa de Ledezma; Mitsy Caprlies a través de la cuenta twitter de Antonio Ledezma @alcaldeledezma.

Mitzy. Informo al país que hace minutos sorpresivamente a Antonio lo trajo el SEBIN a nuestra residencia. Vuelve a la casa por cárcel. — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) August 4, 2017

Además por la misma vía insinúo que la decisión de retomar el beneficio a su esposo, se debe a la presión internacional e interna “Agradecemos al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional por su preocupación y gran solidaridad y a sus leales vecinos” trinó.

De igual manera, compartió con sus seguidores las primeras palabras de su esposo al llegar a su casa: “Antonio dijo al entrar al apartamento que retorna con la angustia de que Leopoldo y más de 600 Presos Políticos siguen tras las rejas”

El líder opositor había cumplido 65 horas en aislamiento total al punto de que su familia denunció no tener la certeza de que se encontraba en la cárcel militar de Ramo Verde, pues no aceptaron la comida y sábanas que le habían llevado, la detención de Ledezma el pasado martes en la madrugada fue una respuesta al vìdeo que el opositor colgó en la red social You Tube donde reclama una serie de hechos, tanto al gobierno de NIcolas Maduro como a la oposición venezolana y culpaba a ambos de la actual situación de crisis económica, política y social que vive el país,

El pasado jueves, la esposa de Antonio Ledezma había denunciado un posible allanamiento a su vivienda, donde la madrugada del 1 de agosto fue llevado por la fuerza el líder de Alianza Bravo Pueblo.

Mitzy Capriles de Ledezma señaló que temían en que el procedimiento de inteligencia le fueran “sembradas”” pruebas falsas para acusarlo de un supuesto plan de fuga. Queremos dejar constancia con este comunicado de la falsedad de esa acusación indicó en su momento.