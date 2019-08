Nora Bracho: No puede convertirse la tragedia que viven los venezolanos en algo cotidiano

No puede ser la normalidad o lo cotidiano la tragedia que viven los venezolanos, que viene de “la plaga roja” representada por el régimen usurpador, que ha provocado una emergencia humanitaria compleja en todos los servicios públicos: electricidad, gas, agua

AN -No puede ser la normalidad o lo cotidiano la tragedia que viven los venezolanos, que viene de “la plaga roja” representada por el régimen usurpador, que ha provocado una emergencia humanitaria compleja en todos los servicios públicos: electricidad, gas, agua y transporte, por lo que Asamblea Nacional, seguirá trabajando para salir de este régimen y su nefasta política.

Así lo señaló la presidenta de la Comisión de administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada por el estado Zulia Nora Bracho, al iniciar el debate en la sesión de la Comisión Delegada, en la que se trató el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja y la necesidad urgente de la asistir esta crisis.

“La calidad de vida de los venezolanos no existe, porque no cuenta con los servicios básicos necesarios para subsistir y se ha depauperado la calidad de vida de los venezolanos precisamente por la corrupción, de la incapacidad, falta de mantenimiento preventivo y correctivo en cada una de las áreas de los servicios públicos del país”.

Indicó que la situación de crisis y tragedia que vive el país no puede ser la cotidianeidad de la vida de los venezolanos. “No debe ser algo natural que los venezolanos no tengamos agua en nuestros hogares, ni gas, ni electricidad, esto no puede convertirse en un modo de vida, en algo cotidiano, no lo podemos permitir y en eso estamos trabajando y luchando desde la Asamblea Nacional”.

Seguidamente se le dio el derecho de palabra a diferentes venezolanos que día a día padecen los embates del mal funcionamiento de los servicios públicos. En materia de transporte habló Ricardo Samsone trabajador de la compañía Metro de Caracas. El dirigente comunal Orlando Del Valle, de la urbanización las Minas Baruta, quien se refirió a la crisis por falta de agua potable. Igualmente el activista vecinal de la comunidad de Guatire Benilde Camacho, solicitó ayuda a la AN, para que vuelva la luz a Venezuela y se acabe esta oscuridad, la tragedia eléctrica que vive todo el país.

Piden ayuda a la AN para intervenir el Metro de Caracas

Ricardo Samsone, trabajador de la compañía Metro de Caracas, tras enumerar las pésimas condiciones operativas y de servicio en que se encuentra este sistema de transporte masivo, que lo colocan al borde de un colapso total, pidió a la Asamblea Nacional ayuda para solicitar su intervención técnica, planteando modelos de recuperación de la seguridad a objeto de evitar que este servicio continúe en condiciones degradante, denigrante y peligrosa, para los usuarios.

Durante su intervención describió los problemas de seguridad operativa que padece el metro, como los descarrilamientos y cortos circuitos. Igualmente se refirió a la flota de trenes disminuida que congestiona las estaciones a niveles de hacinamiento, acabando con la rapidez y puntualidad que caracterizó por años este sistema ejemplo de transporte en el mundo.

Samsone aseveró que la organización que representa hará todo lo que esté disponible dentro de la constitución de la República, para lograr su objetivo de recuperar este sistema en Caracas y replicar este modelo en el resto del país.

Denuncian posible brote de pandemia

El dirigente comunal de las Minas de Baruta Orlando Del Valle, denunció que la escasez de agua en esa población representa uno de los males mayores, así como los continuos cortes de luz, falta de gas, inseguridad, entre otros.

En su derecho de palabra, el vocero comunal enfatizó que varias comunidades de las Minas de Baruta son sometidas a prolongados períodos de tiempo sin el vital líquido. “Hemos pasado hasta un año sin agua potable”, precisó.

Resaltó que los adultos mayores y los niños pasan gran parte de su tiempo cargando agua desde sitios lejanos cuando tienen la suerte de tener el preciado líquido. Dijo que además de la falta de agua, se ha desatado una epidemia de piojo, sarna, cucarachas, moscas, mosquitos y toda clase de alimaña. “Estamos a las puertas de una pandemia”, reiteró Del Valle.