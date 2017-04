Oficialismo defiende al TSJ y rechaza gestión de Almagro

Los oficialistas manifestaron que la oposición pretendía dar un golpe de estado

Foto: Agencias

Caracas – Al igual que la bancada opositora, el sector afecto al gobierno nacional, marchó en Caracas para defender al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los «ataques» de los que ha sido víctima luego de emitir dos sentencias en contra de la Asamblea Nacional (AN).

Desde tempranas horas, el Poder Popular, líderes, diputados y voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), atendieron el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a movilizarse en rechazo a las acciones «injerencistas» impulsadas por Luis Almagro secretario general de la OEA.

«Buscan un golpe»

El ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, expresó durante la movilización oficialista que la oposición venezolana gestaba un golpe de Estado con las marchas que estaban destinadas a llegar a la Asamblea Nacional, a fin de exigir la destitución de los diputados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«La oposición ha buscado el golpe de todas las maneras posibles. Hoy fue su última oportunidad con la búsqueda de la destitución de los magistrados, pero se encontraron un pueblo organizado», dijo istúriz.

Sin funciones

El primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, aseguró la tarde de este martes que nadie de la oposición llegará a Miraflores, refiriéndose a los últimos conflictos que ha encabezado la oposición en contra del Gobierno nacional.

Asimismo Cabello, dijo que la AN no puede destituir a Magistrados del TSJ, ya que ese poder esta en desacato del orden constitucional, explicó que no existen averiguaciones abiertas contra los magistrados por parte del Poder Moral, por lo que no están dados los pasos establecidos por la Constitución para ser destituidos.

Desde la tarima en la esquina de San Francisco, Cabello citó el artículo 265 de la Constitución venezolana, el cual establece que los magistrados «podrán ser removidos por la AN mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca».