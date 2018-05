Maduro a Quevedo: «Si hay que pedir apoyo a la OPEP, a Rusia, a China, a los países árabes, pidámoslo»

Maduro a Quevedo: «Tiene todo el mando, no hay nadie por encima de él, haga los cambios que haya que hacer, proceda»



Caracas – El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó al Ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) -Mayor General Manuel Quevedo- buscar la cooperación que permita sumar un millón de barriles diarios (mbd) al actual volumen de 1,5 millones.

«Este año tenemos que aumentar el millón de barriles. Si hay que pedir apoyo a la OPEP, pídalo ya mayor general, apoyo a Rusia, a China, a los países árabes, pidámoslo», instruyó Maduro en la ceremonia.

Cabe destacar que el petróleo aporta un 96% de los ingresos de Venezuela ya que es el país con las mayores reservas de crudo.

Su producción registró una nueva caída en abril ubicándose en 1,5 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que el país caribeño es socio fundador.

«Quiero escuchar a la clase obrera, necesitamos aumentar producción, y ¿quién lo va a hacer Maduro? Le pregunto a la clase obrera petrolera, Wills Rangel, ¿tú me vas a ayudar o no?, ¿Dónde está la clase obrera petrolera?, ¿Cuento o no con la clase obrera petrolera?», expresó.

Durante 1970 Venezuela alcanzó su máxima producción con 3,78 mbd. Desde entonces, la más baja fue en 1987 según la OPEP, con una media de 1,49 mbd en el primer semestre. En 2008 fue de 3,2 mbd.