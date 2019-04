Federación Venezolana de Maestros: Con unos 40 días sin actividades técnicamente se perdió el año escolar

Caracas- El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, aseguró que las condiciones de los centros educativos no están dadas para las clases.

“No hay electricidad, no hay agua, no llega la comida, los docentes tienen problemas en llegar a sus sitios de trabajo por la falta de efectivo o la falta de transporte, ese es un problema que tenemos ahorita las clases comenzaron en un 20 %”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Croes

Considera que el año escolar se perdió técnicamente. “Porque han perdido entre 37 y 40 días de clase eso quiere decir que un alumno en las cátedras de lengua y matemática han perdido 80 horas como vas en 15 días recibir la información. Evidentemente no tienen los conocimientos básicos para asumir un grado superior. Cuando digo que se perdió es que no se dieron todos los contenidos programáticos en las asignaturas correspondientes. Eso perjudica al estudiante esa es nuestra preocupación”.

Alzuru indicó que los bajos salarios del maestros hacen que la carrera educativa no sea atractiva. “Hay bajos salarios, una seguridad social que no existe y que antes existía, el docente perdió la libertad de cátedra porque están tratando de imponerla cosas que fuera de sus formación pedagógica. Por ejemplo, cuando te obligan a impartir contenido programático que conllevan a una cuestión política o ideologizante. Hay una colección llamada bolivariana, no voy a decir que tenía 100 % de adoctrinamiento, pero sí tenía y obligaban al docente que tienen que regirse por allí pues y que tiene contenido ideológico que no debe estar dentro de la educación del educando”.

Foto: Agencia