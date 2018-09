Hermánn Escarrá indicó que defenderá la propiedad privada en todas sus formas

El constituyentista Hermánn Escarrá, señaló que defenderá la propiedad privada en todas su manifestaciones al tiempo que defenderá las libertades económicas, también en sus diversas expresiones: de industria, comercio, la participación mixta, conjunta, entre las entidades privadas y el Estado

El constituyentista Hermánn Escarrá, presidente de la Comisión Permanente Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló que defenderá la propiedad privada en todas su manifestaciones: individual, colectiva, social, pública, multinivel (del Estado, nacional, de los municipios, de las comunas…), al tiempo que defenderá las libertades económicas, también en sus diversas expresiones: de industria, comercio, la participación mixta, conjunta, entre las entidades privadas y el Estado.

Esta posición la fijó luego de un documento que salió publicado en varios medios de difusión masivos como propuesta para la nueva Constitución. Al respecto aseguró desconocer tal texto. “No es oficial. No ha llegado a la Comisión presidencial”, aseveró.

Por motivo de la discusión se ha generado un exhaustivo debate sobre el contenido de la nueva Constitución. “Hay una propuesta de fortalecimiento de la función estatizadora del Estado y de los que creemos que el Estado debe armonizar con el sector privado y plantear una fórmula mixta con sentido social”.

También se refirió a la Ley de Inversiones Extranjeras, recientemente aprobada. “Esta Ley tiene una ecuación: inversión con seguridad jurídica respetando la soberanía”. Como ejemplo planteó lo siguiente: ¿Cómo hacer para activar los pozos petroleros? ¿Venezuela tiene para esa inversión? no, pero es necesario que se invierta respetando la soberanía. Se trata de armonizar con las empresas extranjeras, acotó el constituyentista.

Argumentó que el artículo 303 de la Constitución vigente señala que por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Pdvsa y podrá crear formas asociativas con empresas que se constituyan para la inversión extranjera, manteniendo indemne el principio de soberanía, de majestad del Estado y de autodeterminación, explica al tiempo que agrega que allí está planteada la fórmula mixta.

Fue taxativo al señalar que se busca un Estado de derecho, profundamente democrático, respetuoso de las garantías y de los derechos económicos.

En relación al dólar, puso de manifiesto la necesidad de desjurisdiccionalizar esta moneda. Lo anterior significa que “el dólar no debe constituirse en el eje de la economía. Y como producto de eso en formas de intervención”. Explicó que en la actualidad, debido a las sanciones de los Estados Unidos no podemos pagar las deudas por concepto de alimentos y medicamentos. El objetivo consiste en no depender de esta divisa norteamericana. “Estados Unidos piensa que donde está el dólar ellos tienen jurisdicción”.

Sobre el tema de la empresas recuperadas por los trabajadores, muchas de las cuales son empresas transnacionales, manifestó que como política pública la iniciativa de que los trabajadores asuman la conducción de las empresas es positiva, pero la misma debe contar con el respaldo técnico, el capital adecuado y el conocimiento. Existe la tesis de la gestión directa y democrática de los trabajadores, tal como lo han planteado los trabajadores de Pdvsa.

En cuanto a las relaciones privilegiadas con Iberoamérica, planteadas taxativamente en el artículo 153 de la Constitución vigente, señaló que es triste el actual maltrato de algunos de los países que constituyen Iberoamérica hacia los venezolanos y que en todo caso tal aspecto debe ser cuidadosamente revisado. Para la relación con los organismos financieros internacionales es necesario “resolver con urgencia los contratos que firman las empresas del Estado”, argumentó al tiempo que señalaba la imperiosa necesidad de demostrar nuestra capacidad de pago, lo cual debe ir amarrado al respeto de nuestra soberanía.

Agregó que el país cuenta con garantías como el gas, el coltán, ente otros. “Debemos tener inmunidad del Estado y soberanía. Autonomía del BCV Aludió la necesidad de publicar o dar a conocer cifras de forma transparente. Será una “competencia general de uno de los órganos del poder público, una obligación publicar e informar sobre el endeudamiento, las cifras de inflación”. Hay un debate en cuanto a si el BCV debe ser autónomo o no. “Yo considero que debe ser autónomo, aunque hay otros planteamientos, (…) Yo defenderé la autonomía del ente emisor”, precisó Escarrá